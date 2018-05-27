Есть вероятность повторного возгорания николаевской свалки, – ГСЧС

Спасатели предупреждают о вероятности повторения масштабного пожара на николаевской свалке.

Об этом информируют в пресс-центре ГСЧС Украины.

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Из-за нарушения правил складывания, размещения, утилизации, ликвидации и использования промышленных и бытовых отходов, уже третий день подряд продолжают возникать отдельные очаги тления мусора. Это может спровоцировать повторное возгорание,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что чрезвычайники устроили дежурство на свалке, чтобы не допустить возникновения пожара.

По словам спасателей, за минувшие сутки они снова тушили пожар на городской свалке.

Напомним, она загорелась 25 мая. Высота горы мусора, которую охватил пожар, составляла более 20 метров. Предварительная причина возгорания – нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов.