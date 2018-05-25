В Николаеве вспыхнул крупный пожар на главной свалке: фото и видео
В пятницу днем, 25 мая, на главной николаевской городской свалке возле села Большая Корениха возник масштабный пожар. Сейчас площадь пожара уже составляет более 1000 квадратных метров.
Об этом сообщает Novosti-n.
Отмечается, что высота горы мусора, которую охватил пожар, составила более 20 метров. По словам чрезвычайников, существует реальная угроза обрушения этой мусорной горы.
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На месте чрезвычайной ситуации работает только 1 пожарный расчет. Ликвидировать возгорание пытаются также 2 трактора.
При этом распространению пожара способствует сильный ветер.
В основном мусором, который горит в пожаре, является пластик. Как известно, в результате горения пластика образуется опасное вещество диоксин, который является мощным канцерогеном.
Облака дыма от пожара ветер относит на лиман, в направлении Корабельного района Николаева.
Смотрите видео с пожара на свалке в Николаеве: