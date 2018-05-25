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В Николаеве вспыхнул крупный пожар на главной свалке: фото и видео

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В пятницу днем, 25 мая, на главной николаевской городской свалке возле села Большая Корениха возник масштабный пожар. Сейчас площадь пожара уже составляет более 1000 квадратных метров.

Об этом сообщает Novosti-n.

Отмечается, что высота горы мусора, которую охватил пожар, составила более 20 метров. По словам чрезвычайников, существует реальная угроза обрушения этой мусорной горы.

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На месте чрезвычайной ситуации работает только 1 пожарный расчет. Ликвидировать возгорание пытаются также 2 трактора.

При этом распространению пожара способствует сильный ветер.

В основном мусором, который горит в пожаре, является пластик. Как известно, в результате горения пластика образуется опасное вещество диоксин, который является мощным канцерогеном.

Облака дыма от пожара ветер относит на лиман, в направлении Корабельного района Николаева.

Смотрите видео с пожара на свалке в Николаеве:

 

Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Новости Николаева Фотоновости
Источник: 24 Канал
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