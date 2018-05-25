На Донетчине загорелся склад с боеприпасами: начали эвакуировать людей

В пятницу, 25 мая, во время обстрелов Константиновском районе Донецкой области около 5 утра снаряд попал в склад боеприпасов, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции в Донецкой области.

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Сейчас сотрудники полиции оцепили склад с боеприпасами и охраняют его территорию.

По тревоге подняты сотрудники Бахмутского отдела и подчиненных ему отделений полиции. Правоохранители взяли территорию в окружение, чтобы люди не попали в огненную ловушку,

– заявили в пресс-службе.

Полицейские начали эвакуировать людей, которые живут вблизи данного склада. Данных о пострадавших нет. На месте детонации боеприпасов работают сотрудники ГСЧС, а спасатели пытаются погасить пожар.

Полицейские патрулируют территорию приближенных населенных пунктов для быстрого реагирования на вызовы и оказание необходимой помощи населению.

Напомним, 3 мая вблизи военной части А 1352 возле Балаклеи вспыхнул пожар и были слышны взрывы. По данным военных, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров. Впоследствии пожар удалось локализовать, а в ВСУ сообщили, что взрывы почти прекратились.