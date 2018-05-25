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В окупованому Донецьку загорівся склад з боєприпасами: почали евакуйовувати людей

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В окупованому Донецьку загорівся склад з боєприпасами
В окупованому Донецьку загорівся склад з боєприпасами / depo.ua

У п'ятницю, 25 травня, під час обстрілів Костянтинівському районі Донецької області близько 5 ранку снаряд потрапив у склад боєприпасів, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Донецькій області.

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Наразі працівники поліції оточили склад з боєприпасами і охороняють його територію.

По тривозі піднято співробітників Бахмутського відділу та підпорядкованих йому відділень поліції. Правоохоронці взяли територію в оточення, щоб люди не потрапили у вогняну пастку,
– заявили в прес-службі.

Поліцейські почали евакуйовувати людей, які живуть поблизу даного складу. Даних про потерпілих немає. На місці детонації боєприпасів працюють співробітники ДСНС, а рятувальники намагаються погасити пожежу.

Поліцейські патрулюють територію наближених населених пунктів задля швидкого реагування на виклики та надання необхідної допомоги населенню.

Нагадаємо, 3 травня поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії спалахнула пожежа та було чутно вибухи. За даними військових, виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи майже припинилися.

Теги: Новини України Новини Донецька Вибух Пожежа Поліція
Джерело: 24 Канал
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