У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа на головному сміттєзвалищі: фото і відео

У п'ятницю вдень, 25 травня, на головному миколаївському міському сміттєзвалищі біля села Велика Корениха виникла масштабна пожежа. Наразі площа пожежі вже становить понад 1000 квадратних метрів.

Про це повідомляє Novosti-n.

Зазначається, що висота гори сміття, яку охопила пожежа, становить більше 20 метрів. За словами надзвичайників, існує реальна загроза обвалення цієї сміттєвої гори.

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На місці надзвичайної ситуації працює тільки 1 пожежний розрахунок. Ліквідовувати загоряння намагаються також 2 трактори.

При цьому поширенню пожежі сприяє сильний вітер.

Здебільшого сміттям, яке горить у пожежі, є пластик. Як відомо, в результаті горіння пластику утворюється небезпечна речовина діоксин, яка є потужним канцерогеном.

Хмари диму від пожежі вітер відносить на лиман, у напрямку Корабельного району Миколаєва.

Дивіться відео з пожежі на сміттєзвалищі у Миколаєві: