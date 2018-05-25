Крупный пожар на свалке в Николаеве: спасатели назвали причину

МЧС удалось локализовать пожар на площади 1500 квадратных метров, который 25 мая вспыхнул на городской свалке Николаева. Предварительная причина возгорания – нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Напомним, 25 мая вблизи с. Большая Корениха Николаевского района на полигоне твердых бытовых отходов вспыхнул пожар.

Сейчас на месте чрезвычайной ситуации работают отделения 1, 2 и 19 Государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра ГСЧС в Николаевской области.

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В ликвидации пожара также принимает участие техника местных предприятий и техника службы автомобильных дорог (бульдозеры и водовозки). Работы по ликвидации продолжаются. Всего привлечено 7 единиц техники и около 20 членов личного состава.

От ГСЧС на месте работают 4 единицы техники и 15 членов личного состава.