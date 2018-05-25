Велика пожежа на сміттєзвалищі у Миколаєві: рятувальники назвали причину

Надзвичайникам вдалося локалізувати пожежу на площі 1500 квадратних метрів, яка 25 травня спалахнула на міському сміттєзвалищі Миколаєва. Попередня причина загорання – порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Нагадаємо, 25 травня поблизу с. Велика Корениха Миколаївського району на полігоні твердих побутових відходів спалахнула пожежа.

Зараз на місці надзвичайної ситуації працюють відділення 1, 2 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру ДСНС у Миколаївській області.

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У ліквідації пожежі також беруть участь техніка місцевих підприємств та техніка служби автомобільних доріг (бульдозери водовозки). Роботи по ліквідації продовжуються. Всього залучено 7 одиниць техніки та близько 20 членів особового складу.

Від ДСНС на місці працюють 4 одиниці техніки та 15 членів особового складу.