На Запорожье десяток автомобилей попали в водную ловушку

26 мая в Акимовском районе Запорожской области в районе базы отдыха "Золотой берег" застряли транспортные средства. Всему виной – ветер, который вызвал подтопление.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

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В Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе базы отдыха "Золотой берег на острове Бирючий застрял автобус и нужна помощь специалистов ГСЧС,

– говорится в сообщении.

На месте спасатели установили, что вследствие сильного ветра и поднятия уровня воды возникло подтопление, и кроме автобуса нуждались в помощи еще более десятка автомобилей,

В пресс-службе отмечают, что сотрудники ГСЧС с помощью тросов вытащили из района подтопления в село Степок 11 легковых автомобилей и вывезли 23 человека, трое из них – дети.



Машины вытягивали тросами