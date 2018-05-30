Кирилівку знову накриє штормовий вітер: прогноз синоптика

Увечері 31 травня у Приазов'ї, зокрема в Кирилівці, знову штормитиме. Синоптик Наталка Діденко розповіла про метеорологічні причини штормового вітру у Приазов'ї та якої погоди чекати у цьому регіоні найближчими днями.

На північному сході від України розташувався антициклон. З боку Туреччини, Чорного моря крутиться жвавий циклон. Саме протистояння цих двох метеоантиподів спричинило посилення вітру, зазначила синоптик. За її словами, Приазов'я – таке місце, де найтонші умови для посилення вітру матеріалізуються моментально, "такий собі вітряний полюс України".

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Сьогодні та завтра в районі Приазов'я, і також, звичайно, Кирилівки, втримується поривчастий, до сильного, до штормового, вітер східного та північно-східного напрямку. Надалі вітер стихне, проте на слабкий не варто розраховувати – очікується помірний,

– уточнила Діденко.

Найближче суттєве посилення вітру в Приазов'ї, на Запоріжжі, в Кирилівці – ввечері 31 травня та вночі й вранці 1 червня.

Переважатиме суха погода, лише вдень 31 травня, у четвер, є ймовірність локального дощу у південно-східній частині України.

Нагадаємо, з 25 по 27 травня через сильний вітер і шторм затопило бази відпочинку в Кирилівці на Запоріжжі. По вулицях населеного пункту можна плавати на човні.