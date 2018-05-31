Прогноз погоди на 1 червня: буде сухо, сонячно і свіжо
Погода в Україні у пятницю, 1 червня, буде сухою, сонячною проте свіжою. Дощів по Україні не прогнозується.
Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
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Синоптик Наталка Діденко повідомила, що перший день літа буде сонячним та сухим, а найближчим часом нас чекає літня спека. Фронти Україні не загрожують, тож дощу найближчим часом не передбачається.
Чесно кажучи, краще б загрожували, бо дощу таки треба, але ж атмосфера планує самодостатньо, не питаючи. Літо розпочинається в Україні сухою сонячною – ну а яке ж літо без сонця – погодою і лише на Закарпатті та навколо Карпат є ймовірність локальних дощів, там хвостом може махнути атмосферний фронт.
– пише Наталка Діденко
Щодо температури повітря 1 червня, то в західних областях України вона становитиме від +25 до +28 градусів, у центральних областях – від +22 до +24 градусів, у північних – від +20 до +24 градусів, у південних – від +23 до +26 градусів та у східних – від +18 до +22 градусів.
Швидкість вітру в середньому в Україні сягатиме 5-10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на четвер, 1 червня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +25…+27
Рівне – +24…+26
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +19…+21
Суми – +17…+19
Полтава – +19…+21
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +17…+19
Харків – +17…+19
Київ – +22…+24
Погода в Україні на 1 червня 2018 року