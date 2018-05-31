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Прогноз погоди на 1 червня: буде сухо, сонячно і свіжо

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Прогноз погоди в Україні на 1 червня
Прогноз погоди в Україні на 1 червня / 24 Канал

Погода в Україні у пятницю, 1 червня, буде сухою, сонячною проте свіжою. Дощів по Україні не прогнозується.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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Синоптик Наталка Діденко повідомила, що перший день літа буде сонячним та сухим, а найближчим часом нас чекає літня спека. Фронти Україні не загрожують, тож дощу найближчим часом не передбачається.

Чесно кажучи, краще б загрожували, бо дощу таки треба, але ж атмосфера планує самодостатньо, не питаючи. Літо розпочинається в Україні сухою сонячною – ну а яке ж літо без сонця – погодою і лише на Закарпатті та навколо Карпат є ймовірність локальних дощів, там хвостом може махнути атмосферний фронт.
– пише Наталка Діденко

Щодо температури повітря 1 червня, то в західних областях України вона становитиме від +25 до +28 градусів, у центральних областях – від +22 до +24 градусів, у північних – від +20 до +24 градусів, у південних – від +23 до +26 градусів та у східних – від +18 до +22 градусів.

Швидкість вітру в середньому в Україні сягатиме 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на четвер, 1 червня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +25…+27

Рівне – +24…+26

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +19…+21

Суми – +17…+19

Полтава – +19…+21

Дніпро – +20…+22

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +17…+19

Харків – +17…+19

Київ – +22…+24

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Погода в Україні на 1 червня 2018 року

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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