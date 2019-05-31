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      Прогноз погоды на 1 июня: лето почти везде начнется с жары

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      Погода 1 июня 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 1 июня / unsplash

      Погода в Украине в субботу, 1 июня, будет жаркой, как и подобает первому месяцу лета. Солнце сильно прогреет почти все регионы, немного прохладнее будет только на Западе.

      В западных областях столбик термометра будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

      Читайте также: Каким будет лето в Украине: прогноз погоды

      А на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей воздух прогреется даже до +28...+33 градусов. Местами будет дождливо.

      Атмосферные фронты дальнего северного циклона и некоторые фронты-мальки обусловят дожди с грозами вдоль полосы Винниччина-Черкащина-Полтавщина-Сумщина-Харьковщина,
      – пишет Диденко.

      Синоптик отмечает, что Запад может сейчас вздохнуть с облегчением, потому что осадки там будут прерываться солнечными прояснениями.

      В пятницу, 31 мая, в Киеве вероятен дождь, однако без каких-либо длительных ливней. Температура воздуха прогреется до +25...+28 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 1 июня, в городах Украины:

      Ужгород – +22...+44

      Львов – +23...+25

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +21...+23

      Черновцы – +22...+24

      Хмельницкий – +22...+24

      Луцк – +25...+27

      Ровно – +23...+25

      Житомир +24...+26

      Винница – +25...+27

      Одесса – +29...+31

      Николаев – +30...+32

      Херсон – +31...+33

      Симферополь – +30...+32

      Кропивницкий – +30...+32

      Черкассы – +25...+27

      Чернигов – +25...+27

      Сумы – +24...+26

      Полтава – +25...+27

      Днепр – +30...+32

      Запорожье – +30...+32

      Донецк – +30...+32

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +30...+32

      Киев – +25...+27


      Прогноз погоды на 1 июня от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Каким будет лето в Украине: прогноз погоды
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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