Прогноз погоды на 1 июня: лето почти везде начнется с жары

Погода в Украине в субботу, 1 июня, будет жаркой, как и подобает первому месяцу лета. Солнце сильно прогреет почти все регионы, немного прохладнее будет только на Западе.

В западных областях столбик термометра будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

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А на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей воздух прогреется даже до +28...+33 градусов. Местами будет дождливо.

Атмосферные фронты дальнего северного циклона и некоторые фронты-мальки обусловят дожди с грозами вдоль полосы Винниччина-Черкащина-Полтавщина-Сумщина-Харьковщина,

– пишет Диденко.

Синоптик отмечает, что Запад может сейчас вздохнуть с облегчением, потому что осадки там будут прерываться солнечными прояснениями.

В пятницу, 31 мая, в Киеве вероятен дождь, однако без каких-либо длительных ливней. Температура воздуха прогреется до +25...+28 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 1 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22...+44

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +25...+27

Ровно – +23...+25

Житомир +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +30...+32

Киев – +25...+27



Прогноз погоды на 1 июня от Укргидрометцентра