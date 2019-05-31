Прогноз погоды на 1 июня: лето почти везде начнется с жары
Погода в Украине в субботу, 1 июня, будет жаркой, как и подобает первому месяцу лета. Солнце сильно прогреет почти все регионы, немного прохладнее будет только на Западе.
В западных областях столбик термометра будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.
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А на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей воздух прогреется даже до +28...+33 градусов. Местами будет дождливо.
Атмосферные фронты дальнего северного циклона и некоторые фронты-мальки обусловят дожди с грозами вдоль полосы Винниччина-Черкащина-Полтавщина-Сумщина-Харьковщина,
– пишет Диденко.
Синоптик отмечает, что Запад может сейчас вздохнуть с облегчением, потому что осадки там будут прерываться солнечными прояснениями.
В пятницу, 31 мая, в Киеве вероятен дождь, однако без каких-либо длительных ливней. Температура воздуха прогреется до +25...+28 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 1 июня, в городах Украины:
Ужгород – +22...+44
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +25...+27
Ровно – +23...+25
Житомир +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +31...+33
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +25...+27
Прогноз погоды на 1 июня от Укргидрометцентра