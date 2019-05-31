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      Прогноз погоди на 1 червня: літо майже всюди розпочнеться зі спеки

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      Погода 1 червня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 1 червня / unsplash

      Погода в Україні у суботу, 1 червня, буде спекотною, як і личить першому місяцю літа. Сонце добряче прогріє майже усі регіони, трохи прохолодніше буде лише на Заході.

      У західних областях стовпчик термометра коливатиметься у межах +20+ 25 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      А на Півдні, Сході та у більшості центральних областей повітря прогріється навіть до +28+33 градусів. Подекуди дощитиме.

      Атмосферні фронти далекого північного циклону та деякі фронти-мальки зумовлять дощі з грозами вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина-Сумщина-Харківщина,
      – пише Діденко.

      Синоптик зазначає, що Захід може наразі зітхнути з полегшенням, бо опади там перериватимуться сонячними проясненнями.

      У п’ятницю, 31 травня, у Києві ймовірний дощ, однак без тривалих якихось злив. Температура повітря прогріється до +25+28 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 1 чеврня, у містах України:

      Ужгород – +22…+44

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +23…+25

      Житомир – +24…+26

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +31…+33

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +30…+32

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +24…+26

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +30…+32

      Київ – +25…+27


      Прогноз погоди на 1 черня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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