Прогноз погоди на 1 червня: літо майже всюди розпочнеться зі спеки
Погода в Україні у суботу, 1 червня, буде спекотною, як і личить першому місяцю літа. Сонце добряче прогріє майже усі регіони, трохи прохолодніше буде лише на Заході.
У західних областях стовпчик термометра коливатиметься у межах +20+ 25 градусів, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.
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А на Півдні, Сході та у більшості центральних областей повітря прогріється навіть до +28+33 градусів. Подекуди дощитиме.
Атмосферні фронти далекого північного циклону та деякі фронти-мальки зумовлять дощі з грозами вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина-Сумщина-Харківщина,
– пише Діденко.
Синоптик зазначає, що Захід може наразі зітхнути з полегшенням, бо опади там перериватимуться сонячними проясненнями.
У п’ятницю, 31 травня, у Києві ймовірний дощ, однак без тривалих якихось злив. Температура повітря прогріється до +25+28 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 1 чеврня, у містах України:
Ужгород – +22…+44
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +25…+27
Рівне – +23…+25
Житомир – +24…+26
Вінниця – +25…+27
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +25…+27
Прогноз погоди на 1 черня від Укргідрометцентру