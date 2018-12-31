Прогноз погоды на 1 января: Новый год в Украине начнется небольшим снегом
Погода в Украине во вторник, 1 января, в большинстве областей будет не слишком холодной: средняя температура воздуха составит 0... +4.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха днем на Левобережье ожидается от 0 до -4 градусов, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине – 3-6 градусов.
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Небольшой снег возможен на Киевщине, Житомирщине, Черкасщине, Винниччине, местами на западе Украины и в Луганской области. Но в основном облачно и сухо.
В Киеве есть вероятность небольшого мокрого снега, а температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 1 января, в городах Украины:
Ужгород – 0…+2
Львов – +1…+3
Ивано-Франковск – +1…+3
Тернополь – +1…+3
Черновцы – +2…+4
Хмельницкий – +1…+3
Луцк – 0…+2
Ровно – 0…+2
Житомир – +1…+3
Винниця – 0…+2
Одесса – +2…+4
Николаев – 0…+2
Херсон – +1…+3
Симферополь – +2…+4
Кропивницкий – 0…+2
Черкассы – 0…+2
Чернигов – 0…+2
Сумы – 0…-2
Полтава – 0…-2
Днепр – 0…-2
Запорожье – 0…-2
Донецк – -2…-4
Луганск – -2…-4
Харьков – -4…-6
Киев – 0…+2