Прогноз погоды на 1 января: Новый год в Украине начнется небольшим снегом

Погода в Украине во вторник, 1 января, в большинстве областей будет не слишком холодной: средняя температура воздуха составит 0... +4.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха днем ​​на Левобережье ожидается от 0 до -4 градусов, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине – 3-6 градусов.

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Небольшой снег возможен на Киевщине, Житомирщине, Черкасщине, Винниччине, местами на западе Украины и в Луганской области. Но в основном облачно и сухо.

В Киеве есть вероятность небольшого мокрого снега, а температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 1 января, в городах Украины:

Ужгород – 0…+2

Львов – +1…+3

Ивано-Франковск – +1…+3

Тернополь – +1…+3

Черновцы – +2…+4

Хмельницкий – +1…+3

Луцк – 0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – +1…+3

Винниця – 0…+2

Одесса – +2…+4

Николаев – 0…+2

Херсон – +1…+3

Симферополь – +2…+4

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Сумы – 0…-2

Полтава – 0…-2

Днепр – 0…-2

Запорожье – 0…-2

Донецк – -2…-4

Луганск – -2…-4

Харьков – -4…-6

Киев – 0…+2



Прогноз погоды на 1 января от Укргидрометцентра