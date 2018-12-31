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      Прогноз погоды на 1 января: Новый год в Украине начнется небольшим снегом

      27 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 1 января
      Прогноз погоды в Украине на 1 января

      Погода в Украине во вторник, 1 января, в большинстве областей будет не слишком холодной: средняя температура воздуха составит 0... +4.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Температура воздуха днем ​​на Левобережье ожидается от 0 до -4 градусов, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине – 3-6 градусов.

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      Небольшой снег возможен на Киевщине, Житомирщине, Черкасщине, Винниччине, местами на западе Украины и в Луганской области. Но в основном облачно и сухо.

      В Киеве есть вероятность небольшого мокрого снега, а температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 1 января, в городах Украины:

      Ужгород – 0…+2

      Львов – +1…+3

      Ивано-Франковск – +1…+3

      Тернополь – +1…+3

      Черновцы – +2…+4

      Хмельницкий – +1…+3

      Луцк – 0…+2

      Ровно – 0…+2

      Житомир – +1…+3

      Винниця – 0…+2

      Одесса – +2…+4

      Николаев – 0…+2

      Херсон – +1…+3

      Симферополь – +2…+4

      Кропивницкий – 0…+2

      Черкассы – 0…+2

      Чернигов – 0…+2

      Сумы – 0…-2

      Полтава – 0…-2

      Днепр – 0…-2

      Запорожье – 0…-2

      Донецк – -2…-4

      Луганск – -2…-4

      Харьков – -4…-6

      Киев – 0…+2

      Погода 1 січня новий рік Україна
      Прогноз погоды на 1 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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