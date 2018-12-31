Прогноз погоди на 1 січня: новий рік в Україні почнеться невеликим снігом

Погода в Україні у вівторок, 1 січня, у більшості областей буде не надто холодною: середня температура повітря становитиме 0+4.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря вдень на Лівобережжі очікується від 0 до -4 градусів, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині – -3-6 градусів.

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Невеликий сніг можливий на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Вінниччині, місцями на заході України та на Луганщині. Але переважно буде хмарно та сухо.

У Києві є ймовірність невеликого мокрого снігу, а температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 1 січня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +2…+4

Миколаїв – 0…+2

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…-2

Полтава – 0…-2

Дніпро – 0…-2

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -2…-4

Харків – -4…-6

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на 1 січня від Укргідрометцентру