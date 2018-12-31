Прогноз погоди на 1 січня: новий рік в Україні почнеться невеликим снігом
Погода в Україні у вівторок, 1 січня, у більшості областей буде не надто холодною: середня температура повітря становитиме 0+4.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря вдень на Лівобережжі очікується від 0 до -4 градусів, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині – -3-6 градусів.
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Невеликий сніг можливий на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Вінниччині, місцями на заході України та на Луганщині. Але переважно буде хмарно та сухо.
У Києві є ймовірність невеликого мокрого снігу, а температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 1 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – +2…+4
Миколаїв – 0…+2
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…-2
Полтава – 0…-2
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – 0…-2
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -2…-4
Харків – -4…-6
Київ – 0…+2