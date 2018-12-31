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      Прогноз погоди на 1 січня: новий рік в Україні почнеться невеликим снігом

      396 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 1 січня
      Прогноз погоди в Україні на 1 січня

      Погода в Україні у вівторок, 1 січня, у більшості областей буде не надто холодною: середня температура повітря становитиме 0+4.

      Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Температура повітря вдень на Лівобережжі очікується від 0 до -4 градусів, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині – -3-6 градусів.

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      Невеликий сніг можливий на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Вінниччині, місцями на заході України та на Луганщині. Але переважно буде хмарно та сухо.

      У Києві є ймовірність невеликого мокрого снігу, а температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 1 січня, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…-2

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – 0…-2

      Запоріжжя – 0…-2

      Донецьк – -2…-4

      Луганськ – -2…-4

      Харків – -4…-6

      Київ – 0…+2

      Погода 1 січня новий рік Україна
      Прогноз погоди на 1 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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