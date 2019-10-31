Прогноз погоды на 1 ноября: в Украине будет холодно, но солнечно

Погода в Украину 1 ноября будет прохладной, с дневной температурой воздуха +3+8 градусов. При этом будет сухо и солнечно.

После ночных морозов -2-8 градусов, в пятницу днем ​​температура воздуха во всех областях Украины будет плюсовой, свидетельствует прогноз от синоптика Натальи Диденко.

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Погода в Киеве 1 ноября тоже будет сухой и солнечной. А температура воздуха в столице составит +5+7 градусов.

Несколько теплее в Украине станет 2 ноября, в субботу. А в воскресенье, 3 ноября, столбики термометров поднимутся до +8 +14 градусов.

Так что держите голову в равновесии, так как такие метаморфозы синоптические могут немного нас тормозить,

– призвала Диденко.

Прогноз погоды на пятницу, 1 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +9…+11

Львов – +6…+8

Ивано-Франковск – +7…+9

Тернополь – +5…+7

Черновцы – +6…+8

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +6…+8

Ровно – +6…+8

Житомир – +5…+7

Винница – +5…+7

Одесса – +7…+9

Николаев – +5…+7

Херсон – +5…+7

Симферополь – +5…+7

Кропивницкий – +4…+6

Черкассы – +4…+6

Чернигов – +3…+5

Сумы – +2…+4

Полтава – +3…+5

Днепр – +4…+6

Запорожье – +4…+6

Донецк – +2…+4

Луганск – +2…+4

Харьков – +2…+4

Киев – +5…+7



Прогноз погоды на 1 ноября от Укргидрометцентра