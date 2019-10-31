Прогноз погоды на 1 ноября: в Украине будет холодно, но солнечно
Погода в Украину 1 ноября будет прохладной, с дневной температурой воздуха +3+8 градусов. При этом будет сухо и солнечно.
После ночных морозов -2-8 градусов, в пятницу днем температура воздуха во всех областях Украины будет плюсовой, свидетельствует прогноз от синоптика Натальи Диденко.
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Погода в Киеве 1 ноября тоже будет сухой и солнечной. А температура воздуха в столице составит +5+7 градусов.
Несколько теплее в Украине станет 2 ноября, в субботу. А в воскресенье, 3 ноября, столбики термометров поднимутся до +8 +14 градусов.
Так что держите голову в равновесии, так как такие метаморфозы синоптические могут немного нас тормозить,
– призвала Диденко.
Прогноз погоды на пятницу, 1 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +9…+11
Львов – +6…+8
Ивано-Франковск – +7…+9
Тернополь – +5…+7
Черновцы – +6…+8
Хмельницкий – +5…+7
Луцк – +6…+8
Ровно – +6…+8
Житомир – +5…+7
Винница – +5…+7
Одесса – +7…+9
Николаев – +5…+7
Херсон – +5…+7
Симферополь – +5…+7
Кропивницкий – +4…+6
Черкассы – +4…+6
Чернигов – +3…+5
Сумы – +2…+4
Полтава – +3…+5
Днепр – +4…+6
Запорожье – +4…+6
Донецк – +2…+4
Луганск – +2…+4
Харьков – +2…+4
Киев – +5…+7