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      Прогноз погоды на 1 ноября: в Украине будет холодно, но солнечно

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      Погода 1 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 1 ноября / krasota-ua.com/ua

      Погода в Украину 1 ноября будет прохладной, с дневной температурой воздуха +3+8 градусов. При этом будет сухо и солнечно.

      После ночных морозов -2-8 градусов, в пятницу днем ​​температура воздуха во всех областях Украины будет плюсовой, свидетельствует прогноз от синоптика Натальи Диденко.

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      Погода в Киеве 1 ноября тоже будет сухой и солнечной. А температура воздуха в столице составит +5+7 градусов.

      Несколько теплее в Украине станет 2 ноября, в субботу. А в воскресенье, 3 ноября, столбики термометров поднимутся до +8 +14 градусов.

      Так что держите голову в равновесии, так как такие метаморфозы синоптические могут немного нас тормозить,
      – призвала Диденко.

      Прогноз погоды на пятницу, 1 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +9…+11

      Львов – +6…+8

      Ивано-Франковск – +7…+9

      Тернополь – +5…+7

      Черновцы – +6…+8

      Хмельницкий – +5…+7

      Луцк – +6…+8

      Ровно – +6…+8

      Житомир – +5…+7

      Винница – +5…+7

      Одесса – +7…+9

      Николаев – +5…+7

      Херсон – +5…+7

      Симферополь – +5…+7

      Кропивницкий – +4…+6

      Черкассы – +4…+6

      Чернигов – +3…+5

      Сумы – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Днепр – +4…+6

      Запорожье – +4…+6

      Донецк – +2…+4

      Луганск – +2…+4

      Харьков – +2…+4

      Киев – +5…+7

      прогноз погоди Україна 1 листопада
      Прогноз погоды на 1 ноября от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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