Прогноз погоди на 1 листопада: в Україні буде холодно, але сонячно
Погода в Україні 1 листопада буде прохолодною, з денною температурою повітря +3+8 градусів. При цьому буде сухо та сонячно.
Після нічних морозів -2-8 градусів, у п’ятницю вдень температура повітря в усіх областях України буде плюсовою, свідчить прогноз від синоптикиня Наталки Діденко.
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Погода в Києві 1 листопада теж буде сухою і сонячною. А температура повітря у столиці становитиме +5+7 градусів.
Дещо тепліше в Україні стане 2 листопада, в суботу. А в неділю, 3 листопада, стовпчики термометрів піднімуться до +8 +14 градусів.
Так що тримайте голову в рівновазі, бо такі метаморфози синоптичні можуть трохи нас гальмувати,
– закликала Діденко.
Прогноз погоди на п’ятницю, 1 листопада, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +5…+7