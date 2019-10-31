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      Прогноз погоди на 1 листопада: в Україні буде холодно, але сонячно

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      Погода 1 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 1 листопада / krasota-ua.com/ua

      Погода в Україні 1 листопада буде прохолодною, з денною температурою повітря +3+8 градусів. При цьому буде сухо та сонячно.

      Після нічних морозів -2-8 градусів, у п’ятницю вдень температура повітря в усіх областях України буде плюсовою, свідчить прогноз від синоптикиня Наталки Діденко.

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      Погода в Києві 1 листопада теж буде сухою і сонячною. А температура повітря у столиці становитиме +5+7 градусів.

      Дещо тепліше в Україні стане 2 листопада, в суботу. А в неділю, 3 листопада, стовпчики термометрів піднімуться до +8 +14 градусів.

      Так що тримайте голову в рівновазі, бо такі метаморфози синоптичні можуть трохи нас гальмувати,
      – закликала Діденко.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 1 листопада, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +5…+7

      прогноз погоди Україна 1 листопада
      Прогноз погоди на 1 листопада від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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