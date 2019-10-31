Прогноз погоди на 1 листопада: в Україні буде холодно, але сонячно

Погода в Україні 1 листопада буде прохолодною, з денною температурою повітря +3+8 градусів. При цьому буде сухо та сонячно.

Після нічних морозів -2-8 градусів, у п’ятницю вдень температура повітря в усіх областях України буде плюсовою, свідчить прогноз від синоптикиня Наталки Діденко.

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Погода в Києві 1 листопада теж буде сухою і сонячною. А температура повітря у столиці становитиме +5+7 градусів.

Дещо тепліше в Україні стане 2 листопада, в суботу. А в неділю, 3 листопада, стовпчики термометрів піднімуться до +8 +14 градусів.

Так що тримайте голову в рівновазі, бо такі метаморфози синоптичні можуть трохи нас гальмувати,

– закликала Діденко.

Прогноз погоди на п’ятницю, 1 листопада, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3…+5

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на 1 листопада від Укргідрометцентру