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      Прогноз погоды на 20 августа: жара возвращается в конце лета, а Запад могут освежить грозы

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      Погода 20 августа 2019 Украина: опять жара, а на Западе грозы
      Прогноз погоды на 20 августа / фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 20 августа, будет жаркой и сухой. Однако западные регионы могут несколько освежить вероятные кратковременные дожди.

      Сухая и жаркая погода – результат влияния азорского антициклона. Во вторник, 20 августа, он достигнет своими волнами Украину. Разве что над западными областями "хвост" северного атмосферного фронта приведет к периодическим грозовым дождям. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

      Интересно: В Арктике зафиксировали температурный максимум

      Жарче всего будет 20 августа на Закарпатье. Там столбики термометров остановятся на отметках в +30...+32 градуса.

      На остальной территории – не менее горячо: от 28 до 31 с пометкой "плюс".

      Внимание! 20 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях будет чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

      Ветер 20 августа будет юго-западным, 3 – 8 метров в секунду.

      В Киеве 20 августа будет сухо, солнечно и жарко. Максимальная температура воздуха в столице – около +30 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 20 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +30...+32

      Львов – +28...+30

      Ивано-Франковск – +29...+31

      Тернополь – +29...+31

      Черновцы – +29...+31

      Хмельницкий – +29...+31

      Луцк – +28...+30

      Ровно – +29...+31

      Житомир – +29...+31

      Винница – +29...+31

      Одесса – +28...+30

      Николаев – +29...+31

      Херсон – +29...+31

      Симферополь – +29...+31

      Кропивницкий – +29...+31

      Черкассы – +29...+31

      Чернигов – +28...+30

      Суммы – +28...+30

      Полтава – +29...+31

      Днепр – +29...+31

      Запорожье – +29...+31

      Донецк – +29...+31

      Луганск – +29...+31

      Харьков – +28...+30

      Киев – +28...+30

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      Теги: Новости Украины Погода
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