Прогноз погоды на 20 августа: жара возвращается в конце лета, а Запад могут освежить грозы

Погода в Украине во вторник, 20 августа, будет жаркой и сухой. Однако западные регионы могут несколько освежить вероятные кратковременные дожди.

Сухая и жаркая погода – результат влияния азорского антициклона. Во вторник, 20 августа, он достигнет своими волнами Украину. Разве что над западными областями "хвост" северного атмосферного фронта приведет к периодическим грозовым дождям. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Жарче всего будет 20 августа на Закарпатье. Там столбики термометров остановятся на отметках в +30...+32 градуса.

На остальной территории – не менее горячо: от 28 до 31 с пометкой "плюс".

Внимание! 20 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях будет чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Ветер 20 августа будет юго-западным, 3 – 8 метров в секунду.

В Киеве 20 августа будет сухо, солнечно и жарко. Максимальная температура воздуха в столице – около +30 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 20 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +28...+30

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Суммы – +28...+30

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +28...+30