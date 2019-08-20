Прогноз погоды на 20 августа: жара возвращается в конце лета, а Запад могут освежить грозы
Погода в Украине во вторник, 20 августа, будет жаркой и сухой. Однако западные регионы могут несколько освежить вероятные кратковременные дожди.
Сухая и жаркая погода – результат влияния азорского антициклона. Во вторник, 20 августа, он достигнет своими волнами Украину. Разве что над западными областями "хвост" северного атмосферного фронта приведет к периодическим грозовым дождям. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Жарче всего будет 20 августа на Закарпатье. Там столбики термометров остановятся на отметках в +30...+32 градуса.
На остальной территории – не менее горячо: от 28 до 31 с пометкой "плюс".
Внимание! 20 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях будет чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Ветер 20 августа будет юго-западным, 3 – 8 метров в секунду.
В Киеве 20 августа будет сухо, солнечно и жарко. Максимальная температура воздуха в столице – около +30 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 20 августа, в городах Украины:
Ужгород – +30...+32
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +29...+31
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +28...+30
Ровно – +29...+31
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Суммы – +28...+30
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +28...+30