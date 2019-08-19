Прогноз погоди на 20 серпня: спека повертається під кінець літа, а Захід можуть освіжити грози
Погода в Україні у вівторок, 20 серпня, буде спекотною та сухою. Проте західні регіони можуть дещо освіжити ймовірні короткочасні дощі.
Суха та спекотна погода – результат впливу азорського антициклону. У вівторок, 20 серпня, він досягне своїми хвилями України. Хіба що над західними областями "хвіст" північного атмосферного фронту зумовить періодичні грозові дощі. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Найспекотніше 20 серпня – на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +30...+32 градуси.
На решті території – не менш гаряче: від 28 до 31 з позначкою "плюс".
Увага! 20 серпня у центральних, східних, південних, Сумській та Київській областях буде надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Вітер 20 серпня буде південно-західним, 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві 20-го серпня буде сухо, сонячно та спекотно. Максимальна температура повітря у столиці – близько +30 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 20 серпня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +28…+30
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +28…+30
Рівне – +29…+31
Житомир – +29…+31
Вінниця – +29…+31
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +28…+30
Київ – +28…+30