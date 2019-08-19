Прогноз погоди на 20 серпня: спека повертається під кінець літа, а Захід можуть освіжити грози

Погода в Україні у вівторок, 20 серпня, буде спекотною та сухою. Проте західні регіони можуть дещо освіжити ймовірні короткочасні дощі.

Суха та спекотна погода – результат впливу азорського антициклону. У вівторок, 20 серпня, він досягне своїми хвилями України. Хіба що над західними областями "хвіст" північного атмосферного фронту зумовить періодичні грозові дощі. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Найспекотніше 20 серпня – на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +30...+32 градуси.

На решті території – не менш гаряче: від 28 до 31 з позначкою "плюс".

Увага! 20 серпня у центральних, східних, південних, Сумській та Київській областях буде надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Вітер 20 серпня буде південно-західним, 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві 20-го серпня буде сухо, сонячно та спекотно. Максимальна температура повітря у столиці – близько +30 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 20 серпня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +28…+30

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +28…+30

Рівне – +29…+31

Житомир – +29…+31

Вінниця – +29…+31

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +28…+30

Київ – +28…+30