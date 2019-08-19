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      Прогноз погоди на 20 серпня: спека повертається під кінець літа, а Захід можуть освіжити грози

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      Погода 20 серпня 2019 Україна: знову спека, а на Заході грози
      Прогноз погоди на 20 серпня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 20 серпня, буде спекотною та сухою. Проте західні регіони можуть дещо освіжити ймовірні короткочасні дощі.

      Суха та спекотна погода – результат впливу азорського антициклону. У вівторок, 20 серпня, він досягне своїми хвилями України. Хіба що над західними областями "хвіст" північного атмосферного фронту зумовить періодичні грозові дощі. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Найспекотніше 20 серпня – на Закарпатті. Там стовпчики термометрів зупиняться на позначках у +30...+32 градуси.

      На решті території – не менш гаряче: від 28 до 31 з позначкою "плюс".

      Увага! 20 серпня у центральних, східних, південних, Сумській та Київській областях буде надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

      Вітер 20 серпня буде південно-західним, 3 – 8 метрів за секунду.

      У Києві 20-го серпня буде сухо, сонячно та спекотно. Максимальна температура повітря у столиці – близько +30 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 20 серпня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +28…+30

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +29…+31

      Хмельницький – +29…+31

      Луцьк – +28…+30

      Рівне – +29…+31

      Житомир – +29…+31

      Вінниця – +29…+31

      Одеса – +28…+30

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +29…+31

      Чернігів – +28…+30

      Суми – +28…+30

      Полтава – +29…+31

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +29…+31

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +29…+31

      Харків – +28…+30

      Київ – +28…+30

      прогноз погоди на 20 серпня погода
      Прогноз погоди на вівторок, 20 серпня, від Укргідрометцентру
      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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