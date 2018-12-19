Прогноз погоды на 20 декабря: будет очень холодно, но без осадков
Погода в Украине в четверг, 20 декабря, будет холодной. Синоптики обещают, что снега не будет, однако этот день будет одним из самых холодных за целую неделю.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
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Холоднее всего будет на Киевщине. Температура воздуха днем будет от -4 до -6 градусов мороза, ночью – -7...-9 градусов.
Теплее всего традиционно – в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +2...+4 градусов, ночью станет холоднее – -1...+1 градус.
Осадков на 20 декабря синоптики не прогнозируют.
На Николая и 20 декабря в Украине будет холоднее всего. А в конце недели атлантическая, влажная и теплая воздушная масса приблизится и принесет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега, мокрого снега, который будет переходить в течение субботы-воскресенья в дождь,
– сообщает Наталья Диденко на Facebook-странице.
Прогноз погоды на четверг, 20 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -3...-5
Луцк – -2...-4
Ровно – -3...-5
Житомир – -3...-5
Винница – -2...-4
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – 0...+2
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -3...-5
Сумы – -2...-4
Полтава – -2...-4
Днепр – 0...-2
Запорожье – -1...+1
Донецк – 0...-2
Луганск – -1...-3
Харьков – -2...-4
Киев – -4...-6
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 20 декабря, от Укргидрометцентра