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      Прогноз погоды на 20 декабря: будет очень холодно, но без осадков

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      Погода 20 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 20 декабря / weboboi.ru

      Погода в Украине в четверг, 20 декабря, будет холодной. Синоптики обещают, что снега не будет, однако этот день будет одним из самых холодных за целую неделю.

      Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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      Холоднее всего будет на Киевщине. Температура воздуха днем будет от -4 до -6 градусов мороза, ночью – -7...-9 градусов.

      Теплее всего традиционно – в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +2...+4 градусов, ночью станет холоднее – -1...+1 градус.

      Осадков на 20 декабря синоптики не прогнозируют.

      На Николая и 20 декабря в Украине будет холоднее всего. А в конце недели атлантическая, влажная и теплая воздушная масса приблизится и принесет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега, мокрого снега, который будет переходить в течение субботы-воскресенья в дождь,
      – сообщает Наталья Диденко на Facebook-странице.

      Прогноз погоды на четверг, 20 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...-3

      Львов – -2...-4

      Ивано-Франковск – -3...-5

      Тернополь – -3...-5

      Черновцы – -3...-5

      Хмельницкий – -3...-5

      Луцк – -2...-4

      Ровно – -3...-5

      Житомир – -3...-5

      Винница – -2...-4

      Одесса – -1...+1

      Николаев – -1...+1

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – -2...-4

      Чернигов – -3...-5

      Сумы – -2...-4

      Полтава – -2...-4

      Днепр – 0...-2

      Запорожье – -1...+1

      Донецк – 0...-2

      Луганск – -1...-3

      Харьков – -2...-4

      Киев – -4...-6

      погода 20 грудня
      Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 20 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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