Прогноз погоды на 20 декабря: будет очень холодно, но без осадков

Погода в Украине в четверг, 20 декабря, будет холодной. Синоптики обещают, что снега не будет, однако этот день будет одним из самых холодных за целую неделю.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Холоднее всего будет на Киевщине. Температура воздуха днем будет от -4 до -6 градусов мороза, ночью – -7...-9 градусов.

Теплее всего традиционно – в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +2...+4 градусов, ночью станет холоднее – -1...+1 градус.

Осадков на 20 декабря синоптики не прогнозируют.

На Николая и 20 декабря в Украине будет холоднее всего. А в конце недели атлантическая, влажная и теплая воздушная масса приблизится и принесет повышение температуры воздуха и осадки в виде снега, мокрого снега, который будет переходить в течение субботы-воскресенья в дождь,

– сообщает Наталья Диденко на Facebook-странице.

Прогноз погоды на четверг, 20 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -2...-4

Ровно – -3...-5

Житомир – -3...-5

Винница – -2...-4

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – 0...+2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -3...-5

Сумы – -2...-4

Полтава – -2...-4

Днепр – 0...-2

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...-2

Луганск – -1...-3

Харьков – -2...-4

Киев – -4...-6



Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 20 декабря, от Укргидрометцентра