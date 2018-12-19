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      Прогноз погоди на 20 грудня: буде дуже холодно, але без опадів

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      Погода 20 грудня 2018 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 20 грудня / weboboi.ru

      Погода в Україні у четвер, 20 грудня, буде холодною. Синоптики обіцяють, що снігу не буде, однак цей день буде одним з найхолодніших за цілий тиждень.

      Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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      Найхолодніше буде на Київщині. Температура повітря вдень буде від -4 до -6 градусів морозу, вночі – -7…-9 градусів.

      Найтепліше, традиційно, – у Криму. На півострові повітря прогріється до +2...+4 градусів, вночі стане холодніше – -1...+1 градусів.

      Опадів на 20 грудня синоптики не прогнозують.

      На Миколая та 20 грудня в Україні буде найхолодніше. А в кінці тижня атлантична, волога та тепла, повітряна маса наблизиться і принесе підвищення температури повітря та опади у вигляді снігу, мокрого снігу, який переходитиме впродовж суботи-неділі у дощ,
      – повідомляє Наталка Діденко на Facebook-сторінці.

      Прогноз погоди на четвер, 20 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…-3

      Львів – -2…-4

      Івано-Франківськ – -3…-5

      Тернопіль – -3…-5

      Чернівці – -3…-5

      Хмельницький – -3…-5

      Луцьк – -2…-4

      Рівне – -3…-5

      Житомир – -3…-5

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – -2…-4

      Чернігів – -3…-5

      Суми – -2…-4

      Полтава – -2…-4

      Дніпро – 0…-2

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -2…-4

      Київ – -4…-6

      погода 20 грудня
      Прогноз погоди на четвер, 20 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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