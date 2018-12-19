Прогноз погоди на 20 грудня: буде дуже холодно, але без опадів
Погода в Україні у четвер, 20 грудня, буде холодною. Синоптики обіцяють, що снігу не буде, однак цей день буде одним з найхолодніших за цілий тиждень.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
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Найхолодніше буде на Київщині. Температура повітря вдень буде від -4 до -6 градусів морозу, вночі – -7…-9 градусів.
Найтепліше, традиційно, – у Криму. На півострові повітря прогріється до +2...+4 градусів, вночі стане холодніше – -1...+1 градусів.
Опадів на 20 грудня синоптики не прогнозують.
На Миколая та 20 грудня в Україні буде найхолодніше. А в кінці тижня атлантична, волога та тепла, повітряна маса наблизиться і принесе підвищення температури повітря та опади у вигляді снігу, мокрого снігу, який переходитиме впродовж суботи-неділі у дощ,
– повідомляє Наталка Діденко на Facebook-сторінці.
Прогноз погоди на четвер, 20 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -3…-5
Тернопіль – -3…-5
Чернівці – -3…-5
Хмельницький – -3…-5
Луцьк – -2…-4
Рівне – -3…-5
Житомир – -3…-5
Вінниця – -2…-4
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -3…-5
Суми – -2…-4
Полтава – -2…-4
Дніпро – 0…-2
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -1…-3
Харків – -2…-4
Київ – -4…-6
Прогноз погоди на четвер, 20 грудня, від Укргідрометцентру