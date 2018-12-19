Прогноз погоди на 20 грудня: буде дуже холодно, але без опадів

Погода в Україні у четвер, 20 грудня, буде холодною. Синоптики обіцяють, що снігу не буде, однак цей день буде одним з найхолодніших за цілий тиждень.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі. Читайте також: У Карпатах оголошено штормове попередження Найхолодніше буде на Київщині. Температура повітря вдень буде від -4 до -6 градусів морозу, вночі – -7…-9 градусів. Найтепліше, традиційно, – у Криму. На півострові повітря прогріється до +2...+4 градусів, вночі стане холодніше – -1...+1 градусів. Опадів на 20 грудня синоптики не прогнозують. На Миколая та 20 грудня в Україні буде найхолодніше. А в кінці тижня атлантична, волога та тепла, повітряна маса наблизиться і принесе підвищення температури повітря та опади у вигляді снігу, мокрого снігу, який переходитиме впродовж суботи-неділі у дощ,

– повідомляє Наталка Діденко на Facebook-сторінці. Прогноз погоди на четвер, 20 грудня, у містах України: Ужгород – -1…-3 Львів – -2…-4 Івано-Франківськ – -3…-5 Тернопіль – -3…-5 Чернівці – -3…-5 Хмельницький – -3…-5 Луцьк – -2…-4 Рівне – -3…-5 Житомир – -3…-5 Вінниця – -2…-4 Одеса – -1…+1 Миколаїв – -1…+1 Херсон – 0…+2 Сімферополь – +2…+4 Кропивницький – -1…-3 Черкаси – -2…-4 Чернігів – -3…-5 Суми – -2…-4 Полтава – -2…-4 Дніпро – 0…-2 Запоріжжя – -1…+1 Донецьк – 0…-2 Луганськ – -1…-3 Харків – -2…-4 Київ – -4…-6

Прогноз погоди на четвер, 20 грудня, від Укргідрометцентру