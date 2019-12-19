Прогноз погоды на 20 декабря: в Украине немного похолодает

Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, и дальше будет не по-зимнему теплой. Хотя ожидается небольшое и временное похолодание, температура будет достигать +10 градусов.

По всей территории Украины будет преобладать сухая погода – антициклон, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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В течение дня ожидается +2...+7 градусов, а в северных и западных областях столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов.

В Киеве немного похолодает, днем до +5 градусов. Осадков в столице не ожидают.

Прогноз погоды на пятницу, 20 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+10

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на 20 декабря от Укргидрометцентра

17 и 18 декабря в Украине зафиксировали климатические рекорды. По данным Укргидрометцентра, 18 декабря стал самым теплым днем в декабре за всю историю многолетних наблюдений. В Киеве максимальная температура составляла 15,2 градуса. Предыдущий рекорд (14,7 градуса) был 5 декабря 2008 года.