Прогноз погоды на 20 декабря: в Украине немного похолодает
Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, и дальше будет не по-зимнему теплой. Хотя ожидается небольшое и временное похолодание, температура будет достигать +10 градусов.
По всей территории Украины будет преобладать сухая погода – антициклон, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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В течение дня ожидается +2...+7 градусов, а в северных и западных областях столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов.
В Киеве немного похолодает, днем до +5 градусов. Осадков в столице не ожидают.
Прогноз погоды на пятницу, 20 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +7...+10
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +5...+7
Винница – +6...+8
Одесса – +9...+11
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4...+6
Сумы – +4...+6
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +4...+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +4...+6
Прогноз погоды на 20 декабря от Укргидрометцентра
17 и 18 декабря в Украине зафиксировали климатические рекорды. По данным Укргидрометцентра, 18 декабря стал самым теплым днем в декабре за всю историю многолетних наблюдений. В Киеве максимальная температура составляла 15,2 градуса. Предыдущий рекорд (14,7 градуса) был 5 декабря 2008 года.