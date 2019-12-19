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      Прогноз погоды на 20 декабря: в Украине немного похолодает

      43 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 20 декабря / styler.rbc.ua

      Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, и дальше будет не по-зимнему теплой. Хотя ожидается небольшое и временное похолодание, температура будет достигать +10 градусов.

      По всей территории Украины будет преобладать сухая погода – антициклон, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Почему в Украине аномально теплая зима

      В течение дня ожидается +2...+7 градусов, а в северных и западных областях столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов.

      В Киеве немного похолодает, днем до +5 градусов. Осадков в столице не ожидают.

      Прогноз погоды на пятницу, 20 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +7...+10

      Луцк – +6...+8

      Ровно – +6...+8

      Житомир – +5...+7

      Винница – +6...+8

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +4...+6

      Сумы – +4...+6

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +4...+6

      Харьков – +4...+6

      Киев – +4...+6

      прогноз погоди
      Прогноз погоды на 20 декабря от Укргидрометцентра

      17 и 18 декабря в Украине зафиксировали климатические рекорды. По данным Укргидрометцентра, 18 декабря стал самым теплым днем в декабре за всю историю многолетних наблюдений. В Киеве максимальная температура составляла 15,2 градуса. Предыдущий рекорд (14,7 градуса) был 5 декабря 2008 года.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
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