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      Прогноз погоди на 20 грудня: в Україні трохи похолодає

      224 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 20 грудня / styler.rbc.ua

      Погода в Україні у п’ятницю, 20 грудня, і надалі буде не по-зимовому теплою. Хоча очікується невелике і тимчасове похолодання, температура сягатиме +10 градусів.

      По всій території України знову переважатиме суха погода – антициклон, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

      Читайте також: Чому в Україні аномально тепла зима

      Протягом дня очікується +2+7 градусів, а в північних та західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +5+10 градусів. 

      У Києві також трохи похолодає, вдень до +5 градусів. Опадів у столиці не очікують.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 20 грудня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +7…+10

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +4…+6

      Суми – +4…+6

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +4…+6

      Харків – +4…+6

      Київ – +4…+6

      прогноз погоди
      Прогноз погоди на 20 грудня від Укргідрометцентру

      17 та 18 грудня в Україні зафіксували кліматичні рекорди. За даними Укргідрометцентру, 18 грудня став найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень. У Києві максимальна температура становила 15,2 градуса. Попередній рекорд (14,7 градуса) був 5 грудня 2008 року.

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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
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