Прогноз погоди на 20 грудня: в Україні трохи похолодає
Погода в Україні у п’ятницю, 20 грудня, і надалі буде не по-зимовому теплою. Хоча очікується невелике і тимчасове похолодання, температура сягатиме +10 градусів.
По всій території України знову переважатиме суха погода – антициклон, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Протягом дня очікується +2+7 градусів, а в північних та західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +5+10 градусів.
У Києві також трохи похолодає, вдень до +5 градусів. Опадів у столиці не очікують.
Прогноз погоди на п’ятницю, 20 грудня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +7…+10
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +5…+7
Вінниця – +6…+8
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +4…+6
Суми – +4…+6
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +4…+6
Прогноз погоди на 20 грудня від Укргідрометцентру
17 та 18 грудня в Україні зафіксували кліматичні рекорди. За даними Укргідрометцентру, 18 грудня став найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень. У Києві максимальна температура становила 15,2 градуса. Попередній рекорд (14,7 градуса) був 5 грудня 2008 року.