Прогноз погоди на 20 грудня: в Україні трохи похолодає

Погода в Україні у п’ятницю, 20 грудня, і надалі буде не по-зимовому теплою. Хоча очікується невелике і тимчасове похолодання, температура сягатиме +10 градусів.

По всій території України знову переважатиме суха погода – антициклон, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Протягом дня очікується +2+7 градусів, а в північних та західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +5+10 градусів.

У Києві також трохи похолодає, вдень до +5 градусів. Опадів у столиці не очікують.

Прогноз погоди на п ’ятницю , 20 грудня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +7…+10

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +5…+7

Вінниця – +6…+8

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +4…+6

Суми – +4…+6

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6

Київ – +4…+6



Прогноз погоди на 20 грудня від Укргідрометцентру

17 та 18 грудня в Україні зафіксували кліматичні рекорди. За даними Укргідрометцентру, 18 грудня став найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень. У Києві максимальна температура становила 15,2 градуса. Попередній рекорд (14,7 градуса) був 5 грудня 2008 року.