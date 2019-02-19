Прогноз погоды на 20 февраля: облака и дожди попытаются вытеснить почти весеннее тепло
Погода в среду, 20 февраля, в Украине будет облачной. В День Героев Небесной Сотни атмосферный фронт прикроет солнце, а повышенная влажность приведет к дождям в большинстве областей.
В Карпатах и на северо-востоке Украины может выпасть мокрый снег. Зато в южной части и на юго-востоке будет сухо, заверила украинский синоптик Наталья Диденко. Впрочем, вечером до Харьковщины дойдет фронт с осадками.
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В среднем по Украине температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3...+6 градусов. При этом на Западе – до +9, а на Востоке – от 0 до +3 градусов. Столица же 20 февраля будет покрыта облаками, выпадет небольшой дождь при температуре в +5...+7 градусов.
"День завтра – особый, тяжелый и глубокий на воспоминания. Погода какая-то в унисон настроению будет", – подчеркнула Диденко.
Прогноз погоды на среду, 20 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6...+8
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +8...+10
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь –+6...+8
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – + 2... + 4
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +4...+6
Прогноз погоды на среду, 20 февраля, от Укргидрометцентра