Прогноз погоды на 20 февраля: облака и дожди попытаются вытеснить почти весеннее тепло

Погода в среду, 20 февраля, в Украине будет облачной. В День Героев Небесной Сотни атмосферный фронт прикроет солнце, а повышенная влажность приведет к дождям в большинстве областей.

В Карпатах и на северо-востоке Украины может выпасть мокрый снег. Зато в южной части и на юго-востоке будет сухо, заверила украинский синоптик Наталья Диденко. Впрочем, вечером до Харьковщины дойдет фронт с осадками.

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В среднем по Украине температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3...+6 градусов. При этом на Западе – до +9, а на Востоке – от 0 до +3 градусов. Столица же 20 февраля будет покрыта облаками, выпадет небольшой дождь при температуре в +5...+7 градусов.

"День завтра – особый, тяжелый и глубокий на воспоминания. Погода какая-то в унисон настроению будет", – подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды на среду, 20 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +8...+10

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь –+6...+8

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на среду, 20 февраля, от Укргидрометцентра