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      Прогноз погоды на 20 февраля: облака и дожди попытаются вытеснить почти весеннее тепло

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      Погода 20 февраля 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 20 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в среду, 20 февраля, в Украине будет облачной. В День Героев Небесной Сотни атмосферный фронт прикроет солнце, а повышенная влажность приведет к дождям в большинстве областей.

      В Карпатах и на северо-востоке Украины может выпасть мокрый снег. Зато в южной части и на юго-востоке будет сухо, заверила украинский синоптик Наталья Диденко. Впрочем, вечером до Харьковщины дойдет фронт с осадками.

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      В среднем по Украине температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3...+6 градусов. При этом на Западе – до +9, а на Востоке – от 0 до +3 градусов. Столица же 20 февраля будет покрыта облаками, выпадет небольшой дождь при температуре в +5...+7 градусов.

      "День завтра – особый, тяжелый и глубокий на воспоминания. Погода какая-то в унисон настроению будет", – подчеркнула Диденко.

      Прогноз погоды на среду, 20 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +6...+8

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +5...+7

      Житомир – +4...+6

      Винница – +5...+7

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +6...+8

      Симферополь –+6...+8

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +4...+6

      Чернигов – +4...+6

      Сумы – + 2... + 4

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +4...+6

      Погода
      Прогноз погоды на среду, 20 февраля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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