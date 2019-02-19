Прогноз погоди на 20 лютого: хмари та дощі спробують витіснити майже весняне тепло

Погода у середу, 20 лютого, в Україні буде хмарною. У День Героїв Небесної Сотні атмосферний фронт прикриє сонце, а підвищена вологість призведе до дощів у більшості областей.

У Карпатах та на північному сході України може випасти мокрий сніг. Натомість у південній частині та на південному сході буде сухо, запевнила український синоптик Наталка Діденко. Утім, надвечір до Харківщини дійде фронт із опадами.

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У середньому по Україні температура повітря вдень коливатиметься у межах +3...+6 градусів. При цьому на Заході – до +9, а на Сході – від 0 до +3 градусів. Столиця ж 20 лютого буде вкрита хмарами, випаде невеликий дощ при температурі у +5...+7 градусів.

"День завтра – особливий, важкий та глибокий на спогади. Погода якась в унісон настрою буде", – наголосила Діденко.

Прогноз погоди на середу, 20 лютого, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +4…+6

Вінниця – +5…+7

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь –+6…+8

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4…+6

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +4…+6



Прогноз погоди на середу, 20 лютого, від Укргідрометцентру