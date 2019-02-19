20:19
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Прогноз погоди на 20 лютого: хмари та дощі спробують витіснити майже весняне тепло

      37 Читать новость на русском
      Погода 20 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 20 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода у середу, 20 лютого, в Україні буде хмарною. У День Героїв Небесної Сотні атмосферний фронт прикриє сонце, а підвищена вологість призведе до дощів у більшості областей.

      У Карпатах та на північному сході України може випасти мокрий сніг. Натомість у південній частині та на південному сході буде сухо, запевнила український синоптик Наталка Діденко. Утім, надвечір до Харківщини дійде фронт із опадами.

      Читайте також: Аномальні морози у США: чи чекати подібного Україні

      У середньому по Україні температура повітря вдень коливатиметься у межах +3...+6 градусів. При цьому на Заході – до +9, а на Сході – від 0 до +3 градусів. Столиця ж 20 лютого буде вкрита хмарами, випаде невеликий дощ при температурі у +5...+7 градусів. 

      "День завтра – особливий, важкий та глибокий на спогади. Погода якась в унісон настрою буде", – наголосила Діденко.

      Прогноз погоди на середу, 20 лютого, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь –+6…+8

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +4…+6

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +4…+6

      Погода
      Прогноз погоди на середу, 20 лютого, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      "Бл*дь, де тобі реформи не вистачає, Тимур?!" – у мережу злили запис із нібито голосом Порошенка
      сьогодні
      11216
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Майбутнє української церкви: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 20:05 Майбутнє української церкви: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 398
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      сьогодні , 19:01 Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      Блог Соцмережі 1357
      Ефект Супрун: кого з міністрів можуть позбавити посади найближчим часом
      сьогодні , 19:00 Ефект Супрун: кого з міністрів можуть позбавити посади найближчим часом
      Ірина Поліщук 584
      Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому
      сьогодні , 18:05 Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому
      Яніна Ткачук 1296
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук