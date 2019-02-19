Прогноз погоди на 20 лютого: хмари та дощі спробують витіснити майже весняне тепло
Погода у середу, 20 лютого, в Україні буде хмарною. У День Героїв Небесної Сотні атмосферний фронт прикриє сонце, а підвищена вологість призведе до дощів у більшості областей.
У Карпатах та на північному сході України може випасти мокрий сніг. Натомість у південній частині та на південному сході буде сухо, запевнила український синоптик Наталка Діденко. Утім, надвечір до Харківщини дійде фронт із опадами.
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У середньому по Україні температура повітря вдень коливатиметься у межах +3...+6 градусів. При цьому на Заході – до +9, а на Сході – від 0 до +3 градусів. Столиця ж 20 лютого буде вкрита хмарами, випаде невеликий дощ при температурі у +5...+7 градусів.
"День завтра – особливий, важкий та глибокий на спогади. Погода якась в унісон настрою буде", – наголосила Діденко.
Прогноз погоди на середу, 20 лютого, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +4…+6
Вінниця – +5…+7
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь –+6…+8
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +4…+6
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +4…+6
Прогноз погоди на середу, 20 лютого, від Укргідрометцентру