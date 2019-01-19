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      Прогноз погоды на 20 января: в Украину возвращаются январские морозы

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      Погода 20 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 20 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 20 января, будет морозной, но без осадков. Идти снег будет только в Карпатах, а также местами в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

      Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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      Так, днем ​​столбик термометра опустится до 1-6 градусов мороза, а ночью воздух охладится до -10 -15 градусов.

      На Юге и Западе будет теплее – 5-10 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от -3 до +1 градуса.

      Жителям Киева в воскресенье, 20 января, сильных осадков ожидать не следует, только во второй половине дня небольшой снег. Ночью воздух охладится до -10-12 градусов, а днем – от 3 до 5 градусов мороза.

      Прогноз погоды на воскресенье, 20 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1 ... + 1

      Львов – -1 ... + 1

      Ивано-Франковск – 0 ...- 2

      Тернополь – 0 ...- 2

      Черновцы – 0 ...- 2

      Хмельницкий – 0 ...- 2

      Луцк – -0 ..- 2

      Ровно – 0 ...- 2

      Житомир – -2 ...- 4

      Винница – -2 ...- 4

      Одесса – -1 ... + 1

      Николаев – -1 ... + 1

      Херсон – -1 ... + 1

      Симферополь – +3 ... + 5

      Кропивницкий – -2 ...- 4

      Черкассы – -2 ...- 4

      Чернигов – -2 ...- 4

      Сумы – -2 ...- 4

      Полтава – -2 ...- 4

      Днепр – -2 ...- 4

      Запорожье – +1 ... + 3

      Донецк – -3 ...- 5

      Луганск – -3 ...- 5

      Харьков – -3 ...- 5

      Киев – -3 ...- 5

      Прогноз погоди на 20 січняПрогноз погоды на 20 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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