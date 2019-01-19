Прогноз погоды на 20 января: в Украину возвращаются январские морозы

Погода в Украине в воскресенье, 20 января, будет морозной, но без осадков. Идти снег будет только в Карпатах, а также местами в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, днем ​​столбик термометра опустится до 1-6 градусов мороза, а ночью воздух охладится до -10 -15 градусов.

На Юге и Западе будет теплее – 5-10 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от -3 до +1 градуса.

Жителям Киева в воскресенье, 20 января, сильных осадков ожидать не следует, только во второй половине дня небольшой снег. Ночью воздух охладится до -10-12 градусов, а днем – от 3 до 5 градусов мороза.

Прогноз погоды на воскресенье, 20 января, в городах Украины:

Ужгород – -1 ... + 1

Львов – -1 ... + 1

Ивано-Франковск – 0 ...- 2

Тернополь – 0 ...- 2

Черновцы – 0 ...- 2

Хмельницкий – 0 ...- 2

Луцк – -0 ..- 2

Ровно – 0 ...- 2

Житомир – -2 ...- 4

Винница – -2 ...- 4

Одесса – -1 ... + 1

Николаев – -1 ... + 1

Херсон – -1 ... + 1

Симферополь – +3 ... + 5

Кропивницкий – -2 ...- 4

Черкассы – -2 ...- 4

Чернигов – -2 ...- 4

Сумы – -2 ...- 4

Полтава – -2 ...- 4

Днепр – -2 ...- 4

Запорожье – +1 ... + 3

Донецк – -3 ...- 5

Луганск – -3 ...- 5

Харьков – -3 ...- 5

Киев – -3 ...- 5

Прогноз погоды на 20 января от Укргидрометцентра