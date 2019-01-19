Прогноз погоды на 20 января: в Украину возвращаются январские морозы
Погода в Украине в воскресенье, 20 января, будет морозной, но без осадков. Идти снег будет только в Карпатах, а также местами в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Читайте также: Азовское море покрылось льдом: красноречивое видео
Так, днем столбик термометра опустится до 1-6 градусов мороза, а ночью воздух охладится до -10 -15 градусов.
На Юге и Западе будет теплее – 5-10 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от -3 до +1 градуса.
Жителям Киева в воскресенье, 20 января, сильных осадков ожидать не следует, только во второй половине дня небольшой снег. Ночью воздух охладится до -10-12 градусов, а днем – от 3 до 5 градусов мороза.
Прогноз погоды на воскресенье, 20 января, в городах Украины:
Ужгород – -1 ... + 1
Львов – -1 ... + 1
Ивано-Франковск – 0 ...- 2
Тернополь – 0 ...- 2
Черновцы – 0 ...- 2
Хмельницкий – 0 ...- 2
Луцк – -0 ..- 2
Ровно – 0 ...- 2
Житомир – -2 ...- 4
Винница – -2 ...- 4
Одесса – -1 ... + 1
Николаев – -1 ... + 1
Херсон – -1 ... + 1
Симферополь – +3 ... + 5
Кропивницкий – -2 ...- 4
Черкассы – -2 ...- 4
Чернигов – -2 ...- 4
Сумы – -2 ...- 4
Полтава – -2 ...- 4
Днепр – -2 ...- 4
Запорожье – +1 ... + 3
Донецк – -3 ...- 5
Луганск – -3 ...- 5
Харьков – -3 ...- 5
Киев – -3 ...- 5
Прогноз погоды на 20 января от Укргидрометцентра