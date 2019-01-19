Прогноз погоди на 20 січня: до України повертаються справжні морози
Погода в Україні у неділю, 20 січня, буде морозною, проте без опадів. Сніжитиме лише у Карпатах, а також місцями у Житомирській, Київській та Черкаській областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Так, вдень стовпчик термометра опуститься до 1-6 градусів морозу, а вночі повітря охолодиться до -10 -15 градусів.
На Півдні та Заході буде тепліше – 5-10 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від -3 до +1 градусу.
Жителям Києва у неділю, 20 січня, сильних опадів очікувати не слід, лише в другій половині дня невеликий сніг. Вночі повітря охолодиться до -10-12 градусів, а вдень – від 3 до 5 градусів морозу.
Прогноз погоди на неділю, 20 січня, у містах України:
Ужгород – -1...+1
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – 0...-2
Чернівці – 0...-2
Хмельницький – 0...-2
Луцьк – -0..-2
Рівне – 0...-2
Житомир – -2...-4
Вінниця – -2...-4
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...+1
Херсон – -1...+1
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -2...-4
Черкаси – -2...-4
Чернігів – -2...-4
Суми – -2...-4
Полтава – -2...-4
Дніпро – -2...-4
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – -3...-5
Луганськ – -3...-5
Харків – -3...-5
Київ – -3...-5
Прогноз погоди на 20 січня від Укргідрометцентру