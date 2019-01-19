Прогноз погоди на 20 січня: до України повертаються справжні морози

Прогноз погоди в Україні на 20 січня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у неділю, 20 січня, буде морозною, проте без опадів. Сніжитиме лише у Карпатах, а також місцями у Житомирській, Київській та Черкаській областях.