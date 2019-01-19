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      Прогноз погоди на 20 січня: до України повертаються справжні морози

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      Погода 20 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 20 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у неділю, 20 січня, буде морозною, проте без опадів. Сніжитиме лише у Карпатах, а також місцями у Житомирській, Київській та Черкаській областях.

      Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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      Так, вдень стовпчик термометра опуститься до 1-6 градусів морозу, а вночі повітря охолодиться до -10 -15 градусів.

      На Півдні та Заході буде тепліше – 5-10 градусів морозу. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від -3 до +1 градусу.

      Жителям Києва у неділю, 20 січня, сильних опадів очікувати не слід, лише в другій половині дня невеликий сніг. Вночі повітря охолодиться до -10-12 градусів, а вдень – від 3 до 5 градусів морозу.

      Прогноз погоди на неділю, 20 січня, у містах України:

      Ужгород – -1...+1

      Львів – -1...+1

      Івано-Франківськ – 0...-2

      Тернопіль – 0...-2

      Чернівці – 0...-2

      Хмельницький – 0...-2

      Луцьк – -0..-2

      Рівне – 0...-2

      Житомир – -2...-4

      Вінниця – -2...-4

      Одеса – -1...+1

      Миколаїв – -1...+1

      Херсон – -1...+1

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -2...-4

      Черкаси – -2...-4

      Чернігів – -2...-4

      Суми – -2...-4

      Полтава – -2...-4

      Дніпро – -2...-4

      Запоріжжя – +1...+3

      Донецьк – -3...-5

      Луганськ – -3...-5

      Харків – -3...-5

      Київ – -3...-5

      Прогноз погоди на 20 січня
      Прогноз погоди на 20 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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