Прогноз погоды на 20 января: в Украине потеплеет, а солнце разгонит туман

Погода в Украине в понедельник, 20 января, будет солнечной с умеренной облачность во всех регионах. Температура воздуха по всей территории страны повысится и днем будет близка к нулю.

Кроме того, в понедельник не стоит ожидать сильного ветра, который ощутимо утихнет по сравнению с предыдущей неделей.

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Теплее всего 20 января будет на юге страны, где температура воздуха будет равна 0...+3 градуса, и на западе – 0...+4 градуса. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -5 градусов.

В то же время лишь на востоке и в центре температура воздуха в течение дня может быть ниже нуля градусов.

В Киеве в течение дня -1... +1 градус. В столице также будет солнечно с небольшой облачностью.

Прогноз погоды на понедельник, 20 января, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – -1...+1

Запорожье – -1...+1

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1