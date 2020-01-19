Прогноз погоды на 20 января: в Украине потеплеет, а солнце разгонит туман
Погода в Украине в понедельник, 20 января, будет солнечной с умеренной облачность во всех регионах. Температура воздуха по всей территории страны повысится и днем будет близка к нулю.
Кроме того, в понедельник не стоит ожидать сильного ветра, который ощутимо утихнет по сравнению с предыдущей неделей.
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Теплее всего 20 января будет на юге страны, где температура воздуха будет равна 0...+3 градуса, и на западе – 0...+4 градуса. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -5 градусов.
В то же время лишь на востоке и в центре температура воздуха в течение дня может быть ниже нуля градусов.
В Киеве в течение дня -1... +1 градус. В столице также будет солнечно с небольшой облачностью.
Прогноз погоды на понедельник, 20 января, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – 0...+2
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1