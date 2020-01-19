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      Прогноз погоды на 20 января: в Украине потеплеет, а солнце разгонит туман

      16 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 20 января / globallookpress.com

      Погода в Украине в понедельник, 20 января, будет солнечной с умеренной облачность во всех регионах. Температура воздуха по всей территории страны повысится и днем будет близка к нулю.

      Кроме того, в понедельник не стоит ожидать сильного ветра, который ощутимо утихнет по сравнению с предыдущей неделей.

      К слову: Аномальная погода в Украине: причины и последствия самой теплой зимы десятилетия

      Теплее всего 20 января будет на юге страны, где температура воздуха будет равна 0...+3 градуса, и на западе – 0...+4 градуса. Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже -5 градусов.

      В то же время лишь на востоке и в центре температура воздуха в течение дня может быть ниже нуля градусов.

      В Киеве в течение дня -1... +1 градус. В столице также будет солнечно с небольшой облачностью.

      Прогноз погоды на понедельник, 20 января, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – +1...+3

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – +1...+3

      Ровно – +1...+3

      Житомир – 0...+2

      Винница – 0...+2

      Одесса – 0...+2

      Николаев – 0...+2

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +1...+3

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – -1...+1

      Полтава – 0...+2

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – -1...+1

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...+1

      Харьков – 0...+2

      Киев – -1...+1

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      Прогноз погоды на 20 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода
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