Прогноз погоди на 20 січня: в Україні потепліє, а сонце розжене туман
Погода в Україні у понеділок, 20 січня, буде сонячною з помірною хмарність в усіх регіонах. Температура повітря по усій території країни підвищиться і вдень буде близькою до нуля.
Крім того, у понеділок не варто очікувати на сильний вітер, який відчутно вщухне порівняно з поперднім тижнем.
До слова: Аномальна погода в Україні: причини та наслідки найтеплішої зими десятиріччя
Найтепліше 20 січня буде на Півдні країни, де температура повітря дорівнюватиме 0+3 градуси, та на Заході – 0+4 градуси. Вночі температура повітря не опускатиметься нижче ніж -5 градусів.
Водночас лише на Сході та в Центрі температура повітря протягом дня може бути нижчою від нуля градусів.
У Києві протягом дня -1+1 градус. У столиці так само буде сонячно з помірною хмарністю.
Прогноз погоди на понеділок, 20 січня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – 0…+2
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…+2
Київ – -1...+1