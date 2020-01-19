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      Прогноз погоди на 20 січня: в Україні потепліє, а сонце розжене туман

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      Прогноз погоди на 20 січня / globallookpress.com

      Погода в Україні у понеділок, 20 січня, буде сонячною з помірною хмарність в усіх регіонах. Температура повітря по усій території країни підвищиться і вдень буде близькою до нуля.

      Крім того, у понеділок не варто очікувати на сильний вітер, який відчутно вщухне порівняно з поперднім тижнем.

      До слова: Аномальна погода в Україні: причини та наслідки найтеплішої зими десятиріччя

      Найтепліше 20 січня буде на Півдні країни, де температура повітря дорівнюватиме 0+3 градуси, та на Заході – 0+4 градуси. Вночі температура повітря не опускатиметься нижче ніж -5 градусів.

      Водночас лише на Сході та в Центрі температура повітря протягом дня може бути нижчою від нуля градусів.

      У Києві протягом дня -1+1 градус. У столиці так само буде сонячно з помірною хмарністю.

      Прогноз погоди на понеділок, 20 січня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – 0…+2

      Київ – -1...+1

      прогноз погоди на 20 січня
      Прогноз погоди на 20 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода
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