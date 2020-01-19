Прогноз погоди на 20 січня: в Україні потепліє, а сонце розжене туман

Погода в Україні у понеділок, 20 січня, буде сонячною з помірною хмарність в усіх регіонах. Температура повітря по усій території країни підвищиться і вдень буде близькою до нуля.

Крім того, у понеділок не варто очікувати на сильний вітер, який відчутно вщухне порівняно з поперднім тижнем.

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Найтепліше 20 січня буде на Півдні країни, де температура повітря дорівнюватиме 0+3 градуси, та на Заході – 0+4 градуси. Вночі температура повітря не опускатиметься нижче ніж -5 градусів.

Водночас лише на Сході та в Центрі температура повітря протягом дня може бути нижчою від нуля градусів.

У Києві протягом дня -1+1 градус. У столиці так само буде сонячно з помірною хмарністю.