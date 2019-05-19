Прогноз погоды на 20 мая: местами до +30, а на Западе – неизменные грозы
Погода в Украине в понедельник, 20 мая, будет и теплой, и дождливой. Из западных областей все не отступают грозы, а вот остальные территории греет солнце, кое-где будет даже по-летнему жарко.
Преобладать в Украине будет очень теплая, до жары, погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Дожди с грозами 20 мая пройдут на Западе, а также в Винницкой, Житомирской и местами в Одесской области. При грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра, локально вероятен град. Осторожно,
– предупреждает эксперт.
Если почти по всей территории страны погодные отметки будут фактически одинаковы, то на Западе они будут несколько ниже. К примеру, на Закарпатье – холоднее всего, до +20...+22 градусов.
Ветер будет юго-восточным, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве воздух прогреется до +24...+26 градусов, без осадков.
Прогноз погоды на понедельник, 20 мая, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +23...+25
Винница – +24...+26
Одесса – +24...+26
Николаев +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – + 24... + 26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +24...+26
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Киев – +24...+26
Прогноз погоди на понеділок, 20 травня, від Укргідрометцентру