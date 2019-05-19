15:38
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Прогноз погоды на 20 мая: местами до +30, а на Западе – неизменные грозы

      47 Читати новину українською
      Прогноз погоды 20 мая 2019 Украина - прогноз от синоптика
      Прогноз погоды на 20 мая / ua.wallpapers-fenix.eu

      Погода в Украине в понедельник, 20 мая, будет и теплой, и дождливой. Из западных областей все не отступают грозы, а вот остальные территории греет солнце, кое-где будет даже по-летнему жарко.

      Преобладать в Украине будет очень теплая, до жары, погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Смерч и наводнение наделали беды в Украине: фото и видео последствий непогоды

      Дожди с грозами 20 мая пройдут на Западе, а также в Винницкой, Житомирской и местами в Одесской области. При грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра, локально вероятен град. Осторожно,
      – предупреждает эксперт.

      Если почти по всей территории страны погодные отметки будут фактически одинаковы, то на Западе они будут несколько ниже. К примеру, на Закарпатье – холоднее всего, до +20...+22 градусов.

      Ветер будет юго-восточным, 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве воздух прогреется до +24...+26 градусов, без осадков.

      Прогноз погоды на понедельник, 20 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +20...+22

      Львов – +21...+23

      Ивано-Франковск – +21...+23

      Тернополь – +21...+23

      Черновцы – +21...+23

      Хмельницкий – +21...+23

      Луцк – +21...+23

      Ровно – +21...+23

      Житомир – +23...+25

      Винница – +24...+26

      Одесса – +24...+26

      Николаев +24...+26

      Херсон – +24...+26

      Симферополь – +22...+24

      Кропивницкий – +24...+26

      Черкассы – +24...+26

      Чернигов – +24...+26

      Сумы – + 24... + 26

      Полтава – +25...+27

      Днепр – +25...+27

      Запорожье – +24...+26

      Донецк – +23...+25

      Луганск – +23...+25

      Харьков – +23...+25

      Киев – +24...+26

      прогноз погоди погода на 20 травня прогноз погоди на 20 травня погода на травень
      Прогноз погоди на понеділок, 20 травня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      19 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1887
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня , 13:01 Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      240
      Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      сегодня , 12:00 Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      Юрій Бутусов 1037
      В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий: что нужно знать о терроре
      сегодня , 10:00 В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий: что нужно знать о терроре
      Ірина Лаб'як 217
      Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      сегодня , 08:42 Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      Олексій Чибісов 3318
      Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      18 мая , 22:00 Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      Ольга Черненко 1414
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук