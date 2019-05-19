Прогноз погоды на 20 мая: местами до +30, а на Западе – неизменные грозы

Погода в Украине в понедельник, 20 мая, будет и теплой, и дождливой. Из западных областей все не отступают грозы, а вот остальные территории греет солнце, кое-где будет даже по-летнему жарко.

Преобладать в Украине будет очень теплая, до жары, погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Дожди с грозами 20 мая пройдут на Западе, а также в Винницкой, Житомирской и местами в Одесской области. При грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра, локально вероятен град. Осторожно,

– предупреждает эксперт.

Если почти по всей территории страны погодные отметки будут фактически одинаковы, то на Западе они будут несколько ниже. К примеру, на Закарпатье – холоднее всего, до +20...+22 градусов.

Ветер будет юго-восточным, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве воздух прогреется до +24...+26 градусов, без осадков.

Прогноз погоды на понедельник, 20 мая, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +24...+26

Николаев +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – + 24... + 26

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +24...+26

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25

Киев – +24...+26



Прогноз погоди на понеділок, 20 травня, від Укргідрометцентру