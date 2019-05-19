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      Прогноз погоди на 20 травня: подекуди до +30, а на Заході – незмінні грози

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      Прогноз погоди 20 травня 2019 Україна - прогноз від синоптика
      Прогноз погоди на 20 травня / ua.wallpapers-fenix.eu

      Погода в Україні у понеділок, 20 травня, буде і теплою, і дощовою. Із західних областей все не відступають грози, а ось решту території грітиме сонце, подекуди буде навіть по-літньому спекотно.

      Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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      Дощі з грозами 20 травня пройдуть на Заході, а також – на Вінниччині, Житомирщині та подекуди на Одещині. По грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Обережно,
      – попереджає експерт.

      Якщо майже по всій території країни погодні позначки будуть фактично однакові, то на Заході вони будуть дещо нижчими. Приміром, на Закарпатті – найпрохолодніше, до +20...+22 градусів.

      Вітер буде південно-східним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві повітря прогріється до +24...+26 градусів, без опадів.

      Прогноз погоди на понеділок, 20 травня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +21…+23

      Хмельницький – +21…+23

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +23…+25

      Вінниця – +24…+26

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +24…+26

      Херсон – +24…+26

      Сімферополь – +22…+24

      Кропивницький – +24…+26

      Черкаси – +24…+26

      Чернігів – +24…+26

      Суми – +24…+26

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +24…+26

      Донецьк – +23…+25

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +23…+25

      Київ – +24…+26

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      Прогноз погоди на понеділок, 20 травня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Одіозний Андрій Портнов повернувся до України
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      Теги: Новини України Погода
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