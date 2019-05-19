Прогноз погоди на 20 травня: подекуди до +30, а на Заході – незмінні грози

Погода в Україні у понеділок, 20 травня, буде і теплою, і дощовою. Із західних областей все не відступають грози, а ось решту території грітиме сонце, подекуди буде навіть по-літньому спекотно.

Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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Дощі з грозами 20 травня пройдуть на Заході, а також – на Вінниччині, Житомирщині та подекуди на Одещині. По грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Обережно,

– попереджає експерт.

Якщо майже по всій території країни погодні позначки будуть фактично однакові, то на Заході вони будуть дещо нижчими. Приміром, на Закарпатті – найпрохолодніше, до +20...+22 градусів.

Вітер буде південно-східним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві повітря прогріється до +24...+26 градусів, без опадів.

Прогноз погоди на понеділок, 20 травня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +23…+25

Вінниця – +24…+26

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +24…+26

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на понеділок, 20 травня, від Укргідрометцентру