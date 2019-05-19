Прогноз погоди на 20 травня: подекуди до +30, а на Заході – незмінні грози
Погода в Україні у понеділок, 20 травня, буде і теплою, і дощовою. Із західних областей все не відступають грози, а ось решту території грітиме сонце, подекуди буде навіть по-літньому спекотно.
Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
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Дощі з грозами 20 травня пройдуть на Заході, а також – на Вінниччині, Житомирщині та подекуди на Одещині. По грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру, локально ймовірний град. Обережно,
– попереджає експерт.
Якщо майже по всій території країни погодні позначки будуть фактично однакові, то на Заході вони будуть дещо нижчими. Приміром, на Закарпатті – найпрохолодніше, до +20...+22 градусів.
Вітер буде південно-східним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві повітря прогріється до +24...+26 градусів, без опадів.
Прогноз погоди на понеділок, 20 травня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +23…+25
Вінниця – +24…+26
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +24…+26
Чернігів – +24…+26
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +23…+25
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на понеділок, 20 травня, від Укргідрометцентру