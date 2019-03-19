Прогноз погоды на 20 марта: в Украине почти везде – солнечно и сухо, теплее всего – на Востоке

Погода в Украине в среду, 20 марта, будет солнечной и довольно теплой. Лишь в нескольких регионах вероятны дожди и то – только с утра и ночью. Правда, температурные отметки в большинстве областей будут несколько ниже, чем в предыдущие дни.

В среду, 20 марта, Украина будет находиться под действием антициклона Hannelore, который будет дарить солнце, чистое небо и сухую воздушную массу. Правда, его действие несколько испортит атмосферный фронт далекого циклона Igor. Его слабое действие выльется в небольшие дожди в центральных, северных, а ночью и в западных регионах. В то же время, в Карпатах вероятен мокрый снег. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Теплее всего в среду будет в южных и восточных областях, а также в районах центрального Днепра. Так, на Херсонщине, Николаевщине и в Крыму синоптики обещают до +12...+14 градусов.

А вот самые низкие температурные отметки следует ожидать в некоторых западных и северных регионах. Так, на Волыни, Прикарпатье, Тернопольщине, Хмельнитчине, Сумщине и Полтавщине воздух прогреется максимум до + 7...+9 градусов.

Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве 20 марта будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +6...+8 градусов.

Прогноз погоды на среду, 20 марта, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +9...+11

Винница – +8...+10

Одесса – +10...+12

Николаев – +11...+13

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +8...+10

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +7...+9

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +11...+13

Луганск – +12...+14

Харьков – +10...+12

Киев – +8...+10



Прогноз погоды на 20 марта от Укргидрометцентра