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      Прогноз погоды на 20 марта: в Украине почти везде – солнечно и сухо, теплее всего – на Востоке

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      Погода 20 марта 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 20 марта / фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 20 марта, будет солнечной и довольно теплой. Лишь в нескольких регионах вероятны дожди и то – только с утра и ночью. Правда, температурные отметки в большинстве областей будут несколько ниже, чем в предыдущие дни.

      В среду, 20 марта, Украина будет находиться под действием антициклона Hannelore, который будет дарить солнце, чистое небо и сухую воздушную массу. Правда, его действие несколько испортит атмосферный фронт далекого циклона Igor. Его слабое действие выльется в небольшие дожди в центральных, северных, а ночью и в западных регионах. В то же время, в Карпатах вероятен мокрый снег. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Теплее всего в среду будет в южных и восточных областях, а также в районах центрального Днепра. Так, на Херсонщине, Николаевщине и в Крыму синоптики обещают до +12...+14 градусов.

      А вот самые низкие температурные отметки следует ожидать в некоторых западных и северных регионах. Так, на Волыни, Прикарпатье, Тернопольщине, Хмельнитчине, Сумщине и Полтавщине воздух прогреется максимум до + 7...+9 градусов.

      Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве 20 марта будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +6...+8 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 20 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +10...+12

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +7...+9

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +9...+11

      Винница – +8...+10

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +11...+13

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +8...+10

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +8...+10

      Сумы – + 7... + 9

      Полтава – +7...+9

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +10...+12

      Киев – +8...+10

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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