Прогноз погоди на 20 березня: в Україні майже всюди – сонячно і сухо, найтепліше – на Сході

Погода в Україні у середу, 20 березня, буде сонячною та доволі теплою. Лише у декількох регіонах ймовірні дощі і то – лише з-поза ранку та вночі. Щоправда, температурні позначки у більшості областей будуть дещо нижчими, аніж у попередні дні.

У середу, 20 березня, Україна перебуватиме під дією антициклону Hannelore, який даруватиме сонце, чисте небо та суху повітряну масу. Щоправда, його дію дещо зіпсує атмосферний фронт далекого циклону Igor. Його слабка дія виллється у невеликі дощі у центральних, північних, а вночі й у західних регіонах. Водночас, у Карпатах ймовірний мокрий сніг. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Найтепліше у середу буде у південних і східних областях, а також – в районах центрального Дніпра. Так, на Херсонщині, Луганщині й у Криму синоптики обіцяють до +12...+14 градусів.

А ось найнижчі температурні позначки слід очікувати у деяких західних і північних регіонах. Так, на Волині, Прикарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині, Сумщині та Полтавщині повітря прогріється максимум до +7...+9 градусів.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до +6...+8 градусів.

Прогноз погоди на середу, 20 березня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +9…+11

Вінниця – +8…+10

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +8…+10

Суми – +7…+9

Полтава – +7…+9

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +12…+14

Харків – +10…+12

Київ – +8…+10



Прогноз погоди на 20 березня від Укргідрометцентру