Прогноз погоди на 20 березня: в Україні майже всюди – сонячно і сухо, найтепліше – на Сході
Погода в Україні у середу, 20 березня, буде сонячною та доволі теплою. Лише у декількох регіонах ймовірні дощі і то – лише з-поза ранку та вночі. Щоправда, температурні позначки у більшості областей будуть дещо нижчими, аніж у попередні дні.
У середу, 20 березня, Україна перебуватиме під дією антициклону Hannelore, який даруватиме сонце, чисте небо та суху повітряну масу. Щоправда, його дію дещо зіпсує атмосферний фронт далекого циклону Igor. Його слабка дія виллється у невеликі дощі у центральних, північних, а вночі й у західних регіонах. Водночас, у Карпатах ймовірний мокрий сніг. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Найтепліше у середу буде у південних і східних областях, а також – в районах центрального Дніпра. Так, на Херсонщині, Луганщині й у Криму синоптики обіцяють до +12...+14 градусів.
А ось найнижчі температурні позначки слід очікувати у деяких західних і північних регіонах. Так, на Волині, Прикарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині, Сумщині та Полтавщині повітря прогріється максимум до +7...+9 градусів.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до +6...+8 градусів.
Прогноз погоди на середу, 20 березня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +9…+11
Вінниця – +8…+10
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +8…+10
Суми – +7…+9
Полтава – +7…+9
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +12…+14
Харків – +10…+12
Київ – +8…+10
Прогноз погоди на 20 березня від Укргідрометцентру