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      Прогноз погоди на 20 березня: в Україні майже всюди – сонячно і сухо, найтепліше – на Сході

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      Погода 20 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 20 березня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 20 березня, буде сонячною та доволі теплою. Лише у декількох регіонах ймовірні дощі і то – лише з-поза ранку та вночі. Щоправда, температурні позначки у більшості областей будуть дещо нижчими, аніж у попередні дні.

      У середу, 20 березня, Україна перебуватиме під дією антициклону Hannelore, який даруватиме сонце, чисте небо та суху повітряну масу. Щоправда, його дію дещо зіпсує атмосферний фронт далекого циклону Igor. Його слабка дія виллється у невеликі дощі у центральних, північних, а вночі й у західних регіонах. Водночас, у Карпатах ймовірний мокрий сніг. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Найтепліше у середу буде у південних і східних областях, а також – в районах центрального Дніпра. Так, на Херсонщині, Луганщині й у Криму синоптики обіцяють до +12...+14 градусів.

      А ось найнижчі температурні позначки слід очікувати у деяких західних і північних регіонах. Так, на Волині, Прикарпатті, Тернопільщині, Хмельниччині, Сумщині та Полтавщині повітря прогріється максимум до +7...+9 градусів.

      Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Повітря вдень прогріється до +6...+8 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 20 березня, у містах України:

      Ужгород – +10…+12

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +10…+12

      Київ – +8…+10

      погода на березень погода на 20 березня погода в Україні
      Прогноз погоди на 20 березня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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