Прогноз погоды на 20 сентября: будет холод и дожди, возможны заморозки
Погода в Украине в четверг, 19 сентября, будет слишком осенней даже для сентября. В большинстве областей дождливо, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.
В ночь на 20 и 21 сентября на Западе, Севере, в Центре и на Востоке Украины местами возможны заморозки 0-3 градуса, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
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Днем столбик термометра лишь изредка достигнет отметки +15,а ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +3+8 градусов.
Ветер будет северо-западного направления, 5-12 метров в секунду, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду,
– пишет Диденко.
В Киеве в пятницу, 20 сентября, будет облачно. Обещают дожди, а температура воздуха будет держаться на уровне +12 +13 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 20 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +16...+18
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +14...+14
Сумы - + 13... + 15
Полтава – +13...+15
Днепр – +13...+15
Запорожье – +16...+18
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Киев – +11...+13
Прогноз погоды на 20 сентября от Укргидрометцентра