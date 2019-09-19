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      Прогноз погоды на 20 сентября: будет холод и дожди, возможны заморозки

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      Погода 20 сентября 2019 Украина – какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 20 сентября / unsplash

      Погода в Украине в четверг, 19 сентября, будет слишком осенней даже для сентября. В большинстве областей дождливо, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

      В ночь на 20 и 21 сентября на Западе, Севере, в Центре и на Востоке Украины местами возможны заморозки 0-3 градуса, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

      Смотрите также: В Карпатах выпал первый снег: "холодное" фото

      Днем столбик термометра лишь изредка достигнет отметки +15,а ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +3+8 градусов.

      Ветер будет северо-западного направления, 5-12 метров в секунду, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду,
      – пишет Диденко.

      В Киеве в пятницу, 20 сентября, будет облачно. Обещают дожди, а температура воздуха будет держаться на уровне +12 +13 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 20 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +13...+15

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +12...+14

      Винница – +12...+14

      Одесса – +16...+18

      Николаев – +15...+17

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +16...+18

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +14...+14

      Сумы - + 13... + 15

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +13...+15

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +14...+16

      Луганск – +14...+16

      Харьков – +14...+16

      Киев – +11...+13


      Прогноз погоды на 20 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Новости политики
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