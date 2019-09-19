Прогноз погоды на 20 сентября: будет холод и дожди, возможны заморозки

Погода в Украине в четверг, 19 сентября, будет слишком осенней даже для сентября. В большинстве областей дождливо, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

В ночь на 20 и 21 сентября на Западе, Севере, в Центре и на Востоке Украины местами возможны заморозки 0-3 градуса, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

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Днем столбик термометра лишь изредка достигнет отметки +15,а ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +3+8 градусов.

Ветер будет северо-западного направления, 5-12 метров в секунду, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду,

– пишет Диденко.

В Киеве в пятницу, 20 сентября, будет облачно. Обещают дожди, а температура воздуха будет держаться на уровне +12 +13 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 20 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +16...+18

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +14...+14

Сумы - + 13... + 15

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +16...+18

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 20 сентября от Укргидрометцентра