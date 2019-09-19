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      Прогноз погоди на 20 вересня: буде холод і дощі, можливі заморозки

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      Погода 20 вересня 2019 Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 20 вересня / unsplash

      Погода в Україні у четвер, 19 вересня, буде занадто осінньою навіть для вересня. У більшості областей дощитиме, а на високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг.

      У ніч на 20 та 21 вересня на Заході, Півночі, у Центрі та на Сході України місцями ймовірні заморозки 0-3 градуси, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Вдень стовпчик термометра лише подекуди досягне позначки +15,а найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах +3+8 градусів.

      Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 метрів на секунду, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 метрів на секунду,
      – пише Діденко. 

      У Києві в п`ятницю, 20 вересня, буде хмарно. Обіцяють дощі, а температура повітря триматиметься на рівні +12 +13 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 20 вересня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +14…+14

      Суми – +13…+15

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +13…+15

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +14…+16

      Київ – +11…+13


      Прогноз погоди на 20 вересня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини політики Новини України Погода
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