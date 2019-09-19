Прогноз погоди на 20 вересня: буде холод і дощі, можливі заморозки
Погода в Україні у четвер, 19 вересня, буде занадто осінньою навіть для вересня. У більшості областей дощитиме, а на високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг.
У ніч на 20 та 21 вересня на Заході, Півночі, у Центрі та на Сході України місцями ймовірні заморозки 0-3 градуси, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Вдень стовпчик термометра лише подекуди досягне позначки +15,а найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах +3+8 градусів.
Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 метрів на секунду, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 метрів на секунду,
– пише Діденко.
У Києві в п`ятницю, 20 вересня, буде хмарно. Обіцяють дощі, а температура повітря триматиметься на рівні +12 +13 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 20 вересня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +12…+14
Вінниця – +12…+14
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +14…+14
Суми – +13…+15
Полтава – +13…+15
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +11…+13
Прогноз погоди на 20 вересня від Укргідрометцентру