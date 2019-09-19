Прогноз погоди на 20 вересня: буде холод і дощі, можливі заморозки

Погода в Україні у четвер, 19 вересня, буде занадто осінньою навіть для вересня. У більшості областей дощитиме, а на високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг.

У ніч на 20 та 21 вересня на Заході, Півночі, у Центрі та на Сході України місцями ймовірні заморозки 0-3 градуси, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Вдень стовпчик термометра лише подекуди досягне позначки +15,а найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах +3+8 градусів.

Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 метрів на секунду, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 метрів на секунду,

– пише Діденко.

У Києві в п`ятницю, 20 вересня, буде хмарно. Обіцяють дощі, а температура повітря триматиметься на рівні +12 +13 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 20 вересня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +12…+14

Вінниця – +12…+14

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +14…+14

Суми – +13…+15

Полтава – +13…+15

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +11…+13



Прогноз погоди на 20 вересня від Укргідрометцентру