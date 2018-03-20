Прогноз погоды на 21 марта: Украина сильно засыплет снегом
Погода 21 марта в Украине будет очень снежной – в ряде областей ожидается сильный снег и метели с порывами ветра до 15-28 метров в секунду.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, циклон постепенно отходить на северо-восток, который подвинет антициклон с Атлантики. На Западе – только местами небольшой снег, на юге ожидается прояснение.
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21 марта ночью ожидается -3...-10 градусов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях. Днем 0... -5 градусов мороза, на юге – от -2 градусов мороза до +4 градусов тепла, в Крыму – + 4 +10 градусов тепла,
– отметила она.
В Киеве в среду будет идти снег, ночью до -5...- 7 градусов, днем -1...- 3 градуса.
В ГСЧС отметили, что ночью и утром 21 марта во Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метель.
В южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, на Приазовье – до 25-28 м/с.
Прогноз погоды на среду, 21 марта, в городах Украины:
Ужгород - 0...+2
Львов - -1 ...+1
Ивано-Франковск - 0...+2
Тернополь - -1 ...+1
Черновцы - 0 ... +2
Хмельницкий - -1 ... +1
Луцк - +1... +3
Ровно - 0 ... +2
Житомир - 0 ... +2
Винница - 0 ... +2
Одесса - 0 ... +2
Николаев - 0 ... +2
Херсон - + 1 ... +3
Симферополь - 0 ... +2
Кропивницкий - -1 ... +1
Черкассы - -1 ... +1
Чернигов - 0 ... +2
Сумы - -1 ... -3
Полтава - -1 ... -3
Днепр - 0 ... +2
Запорожье - + 1 ... +3
Донецк - 0 ... +2
Луганск - -1 ... +1
Харьков - -1 ... -3
Киев - -1 ... +1