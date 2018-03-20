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Прогноз погоды на 21 марта: Украина сильно засыплет снегом

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Погода 21 марта в Украине будет очень снежной
Погода 21 марта в Украине будет очень снежной / fakty.ictv.ua

Погода 21 марта в Украине будет очень снежной – в ряде областей ожидается сильный снег и метели с порывами ветра до 15-28 метров в секунду.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, циклон постепенно отходить на северо-восток, который подвинет антициклон с Атлантики. На Западе – только местами небольшой снег, на юге ожидается прояснение.

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21 марта ночью ожидается -3...-10 градусов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях. Днем 0... -5 градусов мороза, на юге – от -2 градусов мороза до +4 градусов тепла, в Крыму – + 4 +10 градусов тепла,
– отметила она.

В Киеве в среду будет идти снег, ночью до -5...- 7 градусов, днем ​​-1...- 3 градуса.

В ГСЧС отметили, что ночью и утром 21 марта во Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метель.

В южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, на Приазовье – до 25-28 м/с.

Прогноз погоды на среду, 21 марта, в городах Украины:

Ужгород - 0...+2

Львов - -1 ...+1

Ивано-Франковск - 0...+2

Тернополь - -1 ...+1

Черновцы - 0 ... +2

Хмельницкий - -1 ... +1

Луцк - +1... +3

Ровно - 0 ... +2

Житомир - 0 ... +2

Винница - 0 ... +2

Одесса - 0 ... +2

Николаев - 0 ... +2

Херсон - + 1 ... +3

Симферополь - 0 ... +2

Кропивницкий - -1 ... +1

Черкассы - -1 ... +1

Чернигов - 0 ... +2

Сумы - -1 ... -3

Полтава - -1 ... -3

Днепр - 0 ... +2

Запорожье - + 1 ... +3

Донецк - 0 ... +2

Луганск - -1 ... +1

Харьков - -1 ... -3

Киев - -1 ... +1

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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