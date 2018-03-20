Прогноз погоди на 21 березня: Україну добряче засипле снігом
Погода 20 березня в Україні буде дуже сніжною – у низці областей очікується сильний сніг і хуртовини з поривами вітру до 15-28 метрів за секунду.
Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, циклон поступово відходитиме на північний схід, який посуне антициклон з Атлантики. На Заході – лише місцями невеликий сніг, на Півдні очікується прояснення.
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21 березня вночі очікується -3...-10 градусів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях. Вдень 0...-5 градусів морозу, на Півдні – від -2 градусів морозу до +4 градусів тепла, в Криму – +4+10 градусів тепла,
– зазначила вона.
У Києві у середу сніжитиме, вночі до -5...-7 градусів, вдень -1...-3 градуси.
У ДСНС зазначили, що вночі та вранці 21 березня у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікується сильний сніг і хуртовини.
У південних, центральних і східних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, на Приазов'ї – до 25-28 м/с.
Прогноз погоди на середу, 21 березня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – +1…+3
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – +1…+3
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – 0…+2
Суми – -1…-3
Полтава – -1…-3
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…-3
Київ – -1…+1