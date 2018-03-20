Прогноз погоди на 21 березня: Україну добряче засипле снігом

Погода 20 березня в Україні буде дуже сніжною – у низці областей очікується сильний сніг і хуртовини з поривами вітру до 15-28 метрів за секунду.

Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, циклон поступово відходитиме на північний схід, який посуне антициклон з Атлантики. На Заході – лише місцями невеликий сніг, на Півдні очікується прояснення.

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21 березня вночі очікується -3...-10 градусів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях. Вдень 0...-5 градусів морозу, на Півдні – від -2 градусів морозу до +4 градусів тепла, в Криму – +4+10 градусів тепла,

– зазначила вона.

У Києві у середу сніжитиме, вночі до -5...-7 градусів, вдень -1...-3 градуси.

У ДСНС зазначили, що вночі та вранці 21 березня у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській і Сумській областях очікується сильний сніг і хуртовини.

У південних, центральних і східних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, на Приазов'ї – до 25-28 м/с.

Прогноз погоди на середу, 21 березня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – +1…+3

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – +1…+3

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…-3

Полтава – -1…-3

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…-3

Київ – -1…+1