Прогноз погоды на 21 апреля: в Украине будет бушевать северный ветер, местами дождь
Погода в Украине во вторник, 21 апреля, будет ветреной. Дожди наблюдаются на Востоке Украины, в Крыму, а также в части Запорожья.
В ближайшие выходные в Украине дождей будет существенно больше, а во второй половине неделе ощутимо потеплеет. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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На всей территории Украины возможны сильные порывы северного ветра, в восточных областях – северо-западного направления. В общем воздух прогреется до +10...+13 градусов, а теплее всего будет в Ужгороде – до +17 градусов.
На Западе Украины будет солнечно и облачно, а температура будет держаться на уровне +10...+12 градусов. Ночью вновь будет морозно, столбики термометров опустятся до -3 градусов. На Востоке страны температура идентична, но днем будет падать дождь. Ночи на Востоке будут теплее, чем на Западе – до +5 градусов.
В Южных регионах температура будет держаться на уровне +11...+13 градусов, осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +9...+11, местами дождливо.
В Киеве ветер ожидается северный, порывистый. Существенные осадки маловероятны, разве что влажный восточный массив будет так любезен и забросит в столицу немного осадков. Температура в столице днем +8...+10 градусов, а ночью +1...+3 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 21 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +11...+13
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +9...+11
Одесса – +11...+13
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +10... +12
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +10...+12
Луганск – +10...+12
Харьков – +11...+13
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на вторник, 21 апреля, от Укргидрометцентра
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