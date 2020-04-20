Прогноз погоды на 21 апреля: в Украине будет бушевать северный ветер, местами дождь

Погода в Украине во вторник, 21 апреля, будет ветреной. Дожди наблюдаются на Востоке Украины, в Крыму, а также в части Запорожья.

В ближайшие выходные в Украине дождей будет существенно больше, а во второй половине неделе ощутимо потеплеет. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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На всей территории Украины возможны сильные порывы северного ветра, в восточных областях – северо-западного направления. В общем воздух прогреется до +10...+13 градусов, а теплее всего будет в Ужгороде – до +17 градусов.

На Западе Украины будет солнечно и облачно, а температура будет держаться на уровне +10...+12 градусов. Ночью вновь будет морозно, столбики термометров опустятся до -3 градусов. На Востоке страны температура идентична, но днем будет падать дождь. Ночи на Востоке будут теплее, чем на Западе – до +5 градусов.

В Южных регионах температура будет держаться на уровне +11...+13 градусов, осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +9...+11, местами дождливо.

В Киеве ветер ожидается северный, порывистый. Существенные осадки маловероятны, разве что влажный восточный массив будет так любезен и забросит в столицу немного осадков. Температура в столице днем +8...+10 градусов, а ночью +1...+3 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 21 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +9...+11

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +10... +12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на вторник, 21 апреля, от Укргидрометцентра