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      Прогноз погоды на 21 апреля: в Украине будет бушевать северный ветер, местами дождь

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      Прогноз погоды на 21 апреля / unsplash.com

      Погода в Украине во вторник, 21 апреля, будет ветреной. Дожди наблюдаются на Востоке Украины, в Крыму, а также в части Запорожья.

      В ближайшие выходные в Украине дождей будет существенно больше, а во второй половине неделе ощутимо потеплеет. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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      На всей территории Украины возможны сильные порывы северного ветра, в восточных областях – северо-западного направления. В общем воздух прогреется до +10...+13 градусов, а теплее всего будет в Ужгороде – до +17 градусов.

      На Западе Украины будет солнечно и облачно, а температура будет держаться на уровне +10...+12 градусов. Ночью вновь будет морозно, столбики термометров опустятся до -3 градусов. На Востоке страны температура идентична, но днем будет падать дождь. Ночи на Востоке будут теплее, чем на Западе – до +5 градусов.

      В Южных регионах температура будет держаться на уровне +11...+13 градусов, осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +9...+11, местами дождливо.

      В Киеве ветер ожидается северный, порывистый. Существенные осадки маловероятны, разве что влажный восточный массив будет так любезен и забросит в столицу немного осадков. Температура в столице днем +8...+10 градусов, а ночью +1...+3 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 21 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +9...+11

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +10...+12

      Винница – +9...+11

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +11...+13

      Херсон – +11...+13

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +9...+11

      Чернигов – +9...+11

      Сумы – +10... +12

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +10...+12

      Луганск – +10...+12

      Харьков – +11...+13

      Киев – +9...+11


      Прогноз погоды на вторник, 21 апреля, от Укргидрометцентра

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Погода
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