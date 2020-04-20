Прогноз погоди на 21 квітня: в Україні вируватиме північний вітер, подекуди дощитиме
Погода в Україні у вівторок, 21 квітня, буде вітряною. Дощі спостерігаються на Сході України, в Криму, а також у частині Запоріжжя.
Найближчими вихідними в Україні дощів суттєво побільшає, а в другій половині тижня відчутно потепліє. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
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На всій території України можливі сильні пориви північного вітру, у східних областях – північно-західного напрямку. Загалом повітря прогріється до +10...+13 градусів, а найтепліше буде в Ужгороді – до +17 градусів.
На Заході України буде сонячно та хмарно, а температура триматиметься на рівні +10...+12 градусів. Вночі знов буде морозно, стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів. На Сході країни температура ідентична, але вдень падатиме дощ. Ночі на Сході будуть теплішими, ніж на Заході – до +5 градусів.
У Південних регіонах температура триматиметься на рівні +11...+13 градусів, опадів не очікують. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +9...+11, подекуди дощитиме.
У Києві вітер очікується північний, поривчастий. Істотні опади малоймовірні, хіба що вологий східний масив буде таким люб'язний, закине до столиці трохи опадів. Температура у столиці вдень +8…+10 градусів, а вночі +1…+3 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 21 квітня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +11…+13
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +9…+11
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +9…+11
Суми – +10…+12
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +10…+12
Харків – +11…+13
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на вівторок, 21 квітня, від Укргідрометцентру
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