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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Прогноз погоди на 21 квітня: в Україні вируватиме північний вітер, подекуди дощитиме

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      Прогноз погоди на 21 квітня / unsplash.com

      Погода в Україні у вівторок, 21 квітня, буде вітряною. Дощі спостерігаються на Сході України, в Криму, а також у частині Запоріжжя.

      Найближчими вихідними в Україні дощів суттєво побільшає, а в другій половині тижня відчутно потепліє. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

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      На всій території України можливі сильні пориви північного вітру, у східних областях – північно-західного напрямку. Загалом повітря прогріється до +10...+13 градусів, а найтепліше буде в Ужгороді – до +17 градусів.

      На Заході України буде сонячно та хмарно, а температура триматиметься на рівні +10...+12 градусів. Вночі знов буде морозно, стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів. На Сході країни температура ідентична, але вдень падатиме дощ. Ночі на Сході будуть теплішими, ніж на Заході – до +5 градусів.

      У Південних регіонах температура триматиметься на рівні +11...+13 градусів, опадів не очікують. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +9...+11, подекуди дощитиме.

      У Києві вітер очікується північний, поривчастий. Істотні опади малоймовірні, хіба що вологий східний масив буде таким люб'язний, закине до столиці трохи опадів. Температура у столиці вдень +8…+10 градусів, а вночі +1…+3 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 21 квітня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +10…+12

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +11…+13

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди на вівторок, 21 квітня, від Укргідрометцентру

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Погода
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