Прогноз погоды на 21 декабря: мокрый снег наделает "каши" на дорогах
Погода в Украине в пятницу, 21 декабря, будет довольно теплой. В большинстве областей температура будет колебаться от нуля градусов до двух с пометкой "плюс". А на Западе будет падать снег с дождем, что осложнит ситуацию на дорогах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Прогноз погоды на пятницу, 21 декабря, в городах Украины:
Ужгород – 0…+2
Львов – 0…+2
Ивано-Франковск – 0…+2
Тернополь – 0…+2
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – 0…+2
Ровно – 0…+2
Житомир – -1…+1
Винница – -1…+1
Одесса – +1…+3
Николаев – 0…+2
Херсон – 0…+2
Симферополь – +3…+5
Кропивницкий – -1…+1
Черкассы – -1…+1
Чернигов – -1…+1
Сумы – -1…+1
Полтава – -1…+1
Днепр – 0…+2
Запорожье – 0…+2
Донецк – -1…+1
Луганск – 0…-2
Харьков – 0…-2
Киев – -1…+1
Прогноз погоды на 21 декабря