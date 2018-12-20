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      Прогноз погоды на 21 декабря: мокрый снег наделает "каши" на дорогах

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      Погода 21 декабря 2018 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 21 декабря / shostka-flora.in.ua

      Погода в Украине в пятницу, 21 декабря, будет довольно теплой. В большинстве областей температура будет колебаться от нуля градусов до двух с пометкой "плюс". А на Западе будет падать снег с дождем, что осложнит ситуацию на дорогах.

      Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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      Прогноз погоды на пятницу, 21 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – 0…+2

      Львов – 0…+2

      Ивано-Франковск – 0…+2

      Тернополь – 0…+2

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – 0…+2

      Ровно – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Винница – -1…+1

      Одесса – +1…+3

      Николаев – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Симферополь – +3…+5

      Кропивницкий – -1…+1

      Черкассы – -1…+1

      Чернигов – -1…+1

      Сумы – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Днепр – 0…+2

      Запорожье – 0…+2

      Донецк – -1…+1

      Луганск – 0…-2

      Харьков – 0…-2

      Киев – -1…+1


      Прогноз погоды на 21 декабря

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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