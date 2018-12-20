Прогноз погоды на 21 декабря: мокрый снег наделает "каши" на дорогах

Погода в Украине в пятницу, 21 декабря, будет довольно теплой. В большинстве областей температура будет колебаться от нуля градусов до двух с пометкой "плюс". А на Западе будет падать снег с дождем, что осложнит ситуацию на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Читайте также: Карпаты завалило снегом: где снежило больше всего Прогноз погоды на пятницу, 21 декабря, в городах Украины: Ужгород – 0…+2 Львов – 0…+2 Ивано-Франковск – 0…+2 Тернополь – 0…+2 Черновцы – 0…+2 Хмельницкий – 0…+2 Луцк – 0…+2 Ровно – 0…+2 Житомир – -1…+1 Винница – -1…+1 Одесса – +1…+3 Николаев – 0…+2 Херсон – 0…+2 Симферополь – +3…+5 Кропивницкий – -1…+1 Черкассы – -1…+1 Чернигов – -1…+1 Сумы – -1…+1 Полтава – -1…+1 Днепр – 0…+2 Запорожье – 0…+2 Донецк – -1…+1 Луганск – 0…-2 Харьков – 0…-2 Киев – -1…+1

Прогноз погоды на 21 декабря