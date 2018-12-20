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      Прогноз погоди на 21 грудня: мокрий сніг наробить "каші" на дорогах

      482 Читать новость на русском
      Погода 21 грудня 2018 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 21 грудня / shostka-flora.in.ua

      Погода в Україні у п'ятницю, 21 грудня, буде доволі теплою. У більшості областей температура коливатиметься від нуля градусів до двох із позначкою "плюс". А на Заході падатиме сніг з дощем, що ускладнить ситуацію на дорогах.

      Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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      Прогноз погоди на п'ятницю, 21 грудня, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – 0…-2

      Харків – 0…-2

      Київ – -1…+1


      Прогноз погоди на 21 грудня

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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