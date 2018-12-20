Прогноз погоди на 21 грудня: мокрий сніг наробить "каші" на дорогах
Погода в Україні у п'ятницю, 21 грудня, буде доволі теплою. У більшості областей температура коливатиметься від нуля градусів до двох із позначкою "плюс". А на Заході падатиме сніг з дощем, що ускладнить ситуацію на дорогах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Прогноз погоди на п'ятницю, 21 грудня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +1…+3
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на 21 грудня