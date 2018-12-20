Прогноз погоди на 21 грудня: мокрий сніг наробить "каші" на дорогах

Погода в Україні у п'ятницю, 21 грудня, буде доволі теплою. У більшості областей температура коливатиметься від нуля градусів до двох із позначкою "плюс". А на Заході падатиме сніг з дощем, що ускладнить ситуацію на дорогах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Читайте також: Карпати завалило снігом: де сніжило найбільше Прогноз погоди на п'ятницю, 21 грудня, у містах України: Ужгород – 0…+2 Львів – 0…+2 Івано-Франківськ – 0…+2 Тернопіль – 0…+2 Чернівці – 0…+2 Хмельницький – 0…+2 Луцьк – 0…+2 Рівне – 0…+2 Житомир – -1…+1 Вінниця – -1…+1 Одеса – +1…+3 Миколаїв – 0…+2 Херсон – 0…+2 Сімферополь – +3…+5 Кропивницький – -1…+1 Черкаси – -1…+1 Чернігів – -1…+1 Суми – -1…+1 Полтава – -1…+1 Дніпро – 0…+2 Запоріжжя – 0…+2 Донецьк – -1…+1 Луганськ – 0…-2 Харків – 0…-2 Київ – -1…+1

Прогноз погоди на 21 грудня