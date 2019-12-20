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      Прогноз погоды на 21 декабря: в Украине будет тепло, возможны дожди на Западе

      18 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 21 декабря / Pixabay

      Погода в Украине в субботу, 21 декабря, будет теплой, но с порывами ветра. Осадки возможны только в западных областях.

      Теплее всего будет на юге Украины. В Одесской и Николаевской областях ожидается +9...+11 градусов. В то же время, ветер задует с юго-запада и временами будет порывистым и сильным.

      К теме: Почему в Украине аномально теплая зима

      Наше украинское потепление, наверное, вдохновилось австралийским летом. Но, пусть Бог милует, от такого лета,
      – пишет на своей странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве на выходных потеплеет до +7...+9 градусов. Однако потепление ожидается с облаками и ветром.

      17 и 18 декабря в Украине зафиксировали климатические рекорды. По данным Укргидрометцентра, 18 декабря стал самым теплым днем в декабре за всю историю многолетних наблюдений. В Киеве максимальная температура составляла 15,2 градуса. Предыдущий рекорд (14,7 градуса) был 5 декабря 2008 года.

      Прогноз погоды на субботу, 21 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +7...+9

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +8...+10

      Винница – +8...+10

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +9...+11

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +8...+10

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +7...+9

      Сумы – +6...+8

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +8...+10

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +4...+6

      Киев – +7...+9

      прогноз погоди
      Прогноз погоды на 21 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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