Прогноз погоды на 21 декабря: в Украине будет тепло, возможны дожди на Западе

Погода в Украине в субботу, 21 декабря, будет теплой, но с порывами ветра. Осадки возможны только в западных областях.

Теплее всего будет на юге Украины. В Одесской и Николаевской областях ожидается +9...+11 градусов. В то же время, ветер задует с юго-запада и временами будет порывистым и сильным.

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Наше украинское потепление, наверное, вдохновилось австралийским летом. Но, пусть Бог милует, от такого лета,

– пишет на своей странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве на выходных потеплеет до +7...+9 градусов. Однако потепление ожидается с облаками и ветром.

17 и 18 декабря в Украине зафиксировали климатические рекорды. По данным Укргидрометцентра, 18 декабря стал самым теплым днем в декабре за всю историю многолетних наблюдений. В Киеве максимальная температура составляла 15,2 градуса. Предыдущий рекорд (14,7 градуса) был 5 декабря 2008 года.

Прогноз погоды на субботу, 21 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +10...+12

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +7...+9

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 21 декабря от Укргидрометцентра