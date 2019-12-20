Прогноз погоды на 21 декабря: в Украине будет тепло, возможны дожди на Западе
Погода в Украине в субботу, 21 декабря, будет теплой, но с порывами ветра. Осадки возможны только в западных областях.
Теплее всего будет на юге Украины. В Одесской и Николаевской областях ожидается +9...+11 градусов. В то же время, ветер задует с юго-запада и временами будет порывистым и сильным.
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Наше украинское потепление, наверное, вдохновилось австралийским летом. Но, пусть Бог милует, от такого лета,
– пишет на своей странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве на выходных потеплеет до +7...+9 градусов. Однако потепление ожидается с облаками и ветром.
17 и 18 декабря в Украине зафиксировали климатические рекорды. По данным Укргидрометцентра, 18 декабря стал самым теплым днем в декабре за всю историю многолетних наблюдений. В Киеве максимальная температура составляла 15,2 градуса. Предыдущий рекорд (14,7 градуса) был 5 декабря 2008 года.
Прогноз погоды на субботу, 21 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +8...+10
Одесса – +10...+12
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +7...+9
Сумы – +6...+8
Полтава – +6...+8
Днепр – +8...+10
Запорожье – +8...+10
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +7...+9