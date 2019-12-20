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      Прогноз погоди на 21 грудня: в Україні буде тепло, можливі дощі на Заході

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      Прогноз погоди на 21 грудня / Pixabay

      Погода в Україні у суботу, 21 грудня, буде теплою, але з поривами вітру. Опади можливі лише у західних областях.

      Найтепліше буде на півдні України. На Одещині та Миколаївщині очікується +9...+11 градусів. Водночас, вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим і сильним.

      До теми: Чому в Україні аномально тепла зима

      Наше українське потепління, мабуть, надихнулося австралійським літом. Але, хай Бог милує, такого літа,
      – пише на своїй сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві вихідними потепліє до +7...+9 градусів. Проте потепління очікується з хмарами та вітром.

      17 та 18 грудня в Україні зафіксували кліматичні рекорди. За даними Укргідрометцентру, 18 грудня став найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень. У Києві максимальна температура становила 15,2 градуса. Попередній рекорд (14,7 градуса) був 5 грудня 2008 року.

      Прогноз погоди на суботу, 21 грудня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +6…+8

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +4…+6

      Київ – +7…+9

      прогноз погоди
      Прогноз погоди на 21 грудня від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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