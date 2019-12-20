Прогноз погоди на 21 грудня: в Україні буде тепло, можливі дощі на Заході
Погода в Україні у суботу, 21 грудня, буде теплою, але з поривами вітру. Опади можливі лише у західних областях.
Найтепліше буде на півдні України. На Одещині та Миколаївщині очікується +9...+11 градусів. Водночас, вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим і сильним.
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Наше українське потепління, мабуть, надихнулося австралійським літом. Але, хай Бог милує, такого літа,
– пише на своїй сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві вихідними потепліє до +7...+9 градусів. Проте потепління очікується з хмарами та вітром.
17 та 18 грудня в Україні зафіксували кліматичні рекорди. За даними Укргідрометцентру, 18 грудня став найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень. У Києві максимальна температура становила 15,2 градуса. Попередній рекорд (14,7 градуса) був 5 грудня 2008 року.
Прогноз погоди на суботу, 21 грудня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +7…+9
Суми – +6…+8
Полтава – +6…+8
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +4…+6
Київ – +7…+9