Прогноз погоди на 21 грудня: в Україні буде тепло, можливі дощі на Заході

Погода в Україні у суботу, 21 грудня, буде теплою, але з поривами вітру. Опади можливі лише у західних областях.

Найтепліше буде на півдні України. На Одещині та Миколаївщині очікується +9...+11 градусів. Водночас, вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим і сильним.

До теми: Чому в Україні аномально тепла зима

Наше українське потепління, мабуть, надихнулося австралійським літом. Але, хай Бог милує, такого літа,

– пише на своїй сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві вихідними потепліє до +7...+9 градусів. Проте потепління очікується з хмарами та вітром.

17 та 18 грудня в Україні зафіксували кліматичні рекорди. За даними Укргідрометцентру, 18 грудня став найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень. У Києві максимальна температура становила 15,2 градуса. Попередній рекорд (14,7 градуса) був 5 грудня 2008 року.

Прогноз погоди на суботу, 21 грудня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +7…+9

Суми – +6…+8

Полтава – +6…+8

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +4…+6

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на 21 грудня від Укргідрометцентру