14:52
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Прогноз погоды на 21 января: в Украине значительно похолодает

      77 Читати новину українською
      Погода 21 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 21 января / tumix.ru

      Погода в Украине в понедельник, 21 января, будет морозной. Сильные осадки синоптики обещают на Юге Украины, Востоке, в районах Кропивницкого, Днепра и Полтавы.

      Об этом сообщает Укргидрометцентр.

      Читайте также: В Украину возвращаются сильные морозы

      Холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов мороза.

      Самая теплая температура уже традиционно будет в Крыму – от +6 до +8 градусов тепла.

      В течение дня 21 января циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, Крыму и Приазовье. В большинстве областей будет доминировать сухая погода,
      – информирует синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.

      Все же на Юге, Востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы синоптики обещают снег. Фаза осадков – от снега до мокрого снега, в зависимости от температуры воздуха.

      В Киеве 21 января погода будет сухой, а ближайшей ночью вероятен снег. Температура воздуха днем от -2 до -4 градусов мороза, ночью – -6...-8.

      Прогноз погоды на понедельник, 21 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – -1...-3

      Ивано-Франковск – -1...-3

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – -2...-4

      Хмельницкий – -1...-3

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -2...-4

      Винница – -2...-4

      Одесса – +1...+3

      Николаев – 0...+2

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – -2...-4

      Чернигов – -2...-4

      Сумы – -3...-5

      Полтава – -2...-4

      Днепр – -1...-3

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...-2

      Луганск – 0...-2

      Харьков – -3...-5

      Киев – -2...-4

      погода 21 січня
      Прогноз погоды на 21 января от Укргидрометцентра

       

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      сегодня , 14:00 Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3172
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сегодня , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 1209
      Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      сегодня , 11:00 Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      Віталій Дейнега 1086
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 10:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 657
      Челендж в мережі: чи змінилася Тимошенко за 10 років ?
      сегодня , 08:40 Челендж в мережі: чи змінилася Тимошенко за 10 років ?
      Артем Овдієнко 3903
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Где дешевле коммуналка: сравнительный анализ Киева и Варшавы
       6 октября 2018 , 11:38
      Гончаренко пришел на эфир в костюме комика после громкого заявления Зеленского: фото
       16 января , 21:43
      Лига наций: Испания дома уничтожила Хорватию
       11 сентября 2018 , 23:40
      Шахтер поборется с Динамо за защитника сборной Туниса
       8 декабря 2018 , 11:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук