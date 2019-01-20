Прогноз погоды на 21 января: в Украине значительно похолодает

Погода в Украине в понедельник, 21 января, будет морозной. Сильные осадки синоптики обещают на Юге Украины, Востоке, в районах Кропивницкого, Днепра и Полтавы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов мороза.

Самая теплая температура уже традиционно будет в Крыму – от +6 до +8 градусов тепла.

В течение дня 21 января циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, Крыму и Приазовье. В большинстве областей будет доминировать сухая погода,

– информирует синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.

Все же на Юге, Востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы синоптики обещают снег. Фаза осадков – от снега до мокрого снега, в зависимости от температуры воздуха.

В Киеве 21 января погода будет сухой, а ближайшей ночью вероятен снег. Температура воздуха днем от -2 до -4 градусов мороза, ночью – -6...-8.

Прогноз погоды на понедельник, 21 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -2...-4

Винница – -2...-4

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -2...-4

Сумы – -3...-5

Полтава – -2...-4

Днепр – -1...-3

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...-2

Луганск – 0...-2

Харьков – -3...-5

Киев – -2...-4



Прогноз погоды на 21 января от Укргидрометцентра