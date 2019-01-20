Прогноз погоды на 21 января: в Украине значительно похолодает
Погода в Украине в понедельник, 21 января, будет морозной. Сильные осадки синоптики обещают на Юге Украины, Востоке, в районах Кропивницкого, Днепра и Полтавы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -5 градусов мороза.
Самая теплая температура уже традиционно будет в Крыму – от +6 до +8 градусов тепла.
В течение дня 21 января циклон сдвинется в восточном направлении, поэтому непогода продержится только в восточных областях, Крыму и Приазовье. В большинстве областей будет доминировать сухая погода,
– информирует синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.
Все же на Юге, Востоке, в районах Кропивницкого, Днепра, Полтавы синоптики обещают снег. Фаза осадков – от снега до мокрого снега, в зависимости от температуры воздуха.
В Киеве 21 января погода будет сухой, а ближайшей ночью вероятен снег. Температура воздуха днем от -2 до -4 градусов мороза, ночью – -6...-8.
Прогноз погоды на понедельник, 21 января, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -2...-4
Винница – -2...-4
Одесса – +1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -2...-4
Сумы – -3...-5
Полтава – -2...-4
Днепр – -1...-3
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...-2
Луганск – 0...-2
Харьков – -3...-5
Киев – -2...-4
Прогноз погоды на 21 января от Укргидрометцентра