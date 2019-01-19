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      В Украину возвращаются сильные морозы

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      В Украину возвращаются сильные морозы
      В Украину возвращаются сильные морозы / narodna-pravda.ua

      В Украине в течение следующей недели сохранится морозная погода, в отдельных областях ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица.

      Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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      Погода в Украине в воскресенье, 20 января, будет морозной, однако без осадков. Снег выпадет только в Карпатах, а также местами в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

      Кроме того, на дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

      Температура ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза; в южной части и в западных областях ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму и на юге Одесской области местами 3-6° тепла.

      погода 20 січня

      Прогноз погоды на 20 января от Укргидрометцентра

      Стоит добавить, что в течение 21-22 января сохранится облачная с прояснениями погода. 21 января в южной части, центральных и восточных областях снег, на юге и в Приазовье с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории небольшой снег. 22 января без существенных осадков. На дорогах гололедица.

      погода 21 січня
      Прогноз погоди на 21 січня від Укргідрометцентру

      Температура вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу (22 січня у північних, центральних та східних областях вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу); на півдні та Закарпатті 21 січня вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, 22 січня вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

      погода 22 січня
      Прогноз погоди на 22 січня від Укргідрометцентру

      Більше того, 23-24 січня, синоптики прогнозують часом невеликий сніг (23 січня у південній частині та місцями у центральних областях помірний сніг, на півдні з дощем; у західних областях без істотних опадів).

      погода 23 січня
      Прогноз погоди на 23 січня від Укргідрометцентру

      Температура вночі 7-13° морозу, на Лівобережжі до 15°, вдень 3-9° морозу; на півдні вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

      погода 24 січня
      Прогноз погоди на 24 січня від Укргідрометцентру
       

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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