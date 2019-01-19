В Україну повертаються сильні морози

В Україні упродовж наступного тижня збережеться морозна погода, в окремих областях очікується невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні у неділю, 20 січня, буде морозною, проте без опадів. Сніжитиме лише у Карпатах, а також місцями у Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Крім того, на дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу; у південних частині та в західних областях вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму та на півдні Одещині місцями 3-6° тепла.



Прогноз погоди на 20 січня від Укргідрометцентру

Варто додати, що упродовж 21-22 січня утримається хмарна з проясненнями погода. 21 січня у південній частині, центральних та східних областях сніг, на півдні та в Приазов'ї з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на решті території невеликий сніг. 22 січня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.



Прогноз погоди на 21 січня від Укргідрометцентру

Температура вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу (22 січня у північних, центральних та східних областях вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу); на півдні та Закарпатті 21 січня вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, 22 січня вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.



Прогноз погоди на 22 січня від Укргідрометцентру

Більше того, 23-24 січня, синоптики прогнозують часом невеликий сніг (23 січня у південній частині та місцями у центральних областях помірний сніг, на півдні з дощем; у західних областях без істотних опадів).



Прогноз погоди на 23 січня від Укргідрометцентру

Температура вночі 7-13° морозу, на Лівобережжі до 15°, вдень 3-9° морозу; на півдні вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



Прогноз погоди на 24 січня від Укргідрометцентру

