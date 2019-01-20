Прогноз погоди на 21 січня: в Україні значно похолодає
Погода в Україні в понеділок, 21 січня, буде морозною. Сильні опади синоптики обіцяють на Півдні України, Сході, у районах Кропивницького, Дніпра та Полтави.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Найхолодніше буде у Сумській та Харківській областях. Температура повітря коливатиметься від -3 до -5 градусів морозу.
Найтепліше вже традиційно буде у Криму – від +6 до +8 градусів тепла.
Протягом дня 21 січня циклон посунеться у східному напрямку, тому негода втримається лише у східних областях, у Криму та Приазов`ї. У більшості областей домінуватиме суха погода,
– інформує синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.
Все ж на Півдні України, Сході, у районах Кропивницького, Дніпра, Полтави синоптики обіцяють сніг. Фаза опадів – від снігу до мокрого снігу, залежно від температури повітря.
У Києві 21 січня погода буде сухою, а найближчої ночі ймовірний сніг. Температура повітря вдень від -2 до -4 градусів морозу, вночі – -6…-8.
Прогноз погоди на понеділок, 21 січня, у містах України:
Ужгород – -1...+1
Львів – -1...-3
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -2...-4
Вінниця – -2...-4
Одеса – +1…+3
Миколаїв – 0…+2
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -2...-4
Чернігів – -2...-4
Суми – -3…-5
Полтава – -2...-4
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – -3...-5
Київ – -2…-4
Прогноз погоди на 21 січня від Укргідрометцентру