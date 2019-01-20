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      Прогноз погоди на 21 січня: в Україні значно похолодає

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      Погода 21 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 21 січня / tumix.ru

      Погода в Україні в понеділок, 21 січня, буде морозною. Сильні опади синоптики обіцяють на Півдні України, Сході, у районах Кропивницького, Дніпра та Полтави.

      Про це повідомляє Укргідрометцентр.

      Читайте також: В Україну повертаються сильні морози

      Найхолодніше буде у Сумській та Харківській областях. Температура повітря коливатиметься від -3 до -5 градусів морозу.

      Найтепліше вже традиційно буде у Криму – від +6 до +8 градусів тепла.

      Протягом дня 21 січня циклон посунеться у східному напрямку, тому негода втримається лише у східних областях, у Криму та Приазов`ї. У більшості областей домінуватиме суха погода,
      – інформує синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.

      Все ж на Півдні України, Сході, у районах Кропивницького, Дніпра, Полтави синоптики обіцяють сніг. Фаза опадів – від снігу до мокрого снігу, залежно від температури повітря.

      У Києві 21 січня погода буде сухою, а найближчої ночі ймовірний сніг. Температура повітря вдень від -2 до -4 градусів морозу, вночі – -6…-8.

      Прогноз погоди на понеділок, 21 січня, у містах України:

      Ужгород – -1...+1

      Львів – -1...-3

      Івано-Франківськ – -1…-3

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – -2…-4

      Хмельницький – -1…-3

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -2...-4

      Вінниця – -2...-4

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – -2...-4

      Чернігів – -2...-4

      Суми – -3…-5

      Полтава – -2...-4

      Дніпро – -1…-3

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – 0…-2

      Харків – -3...-5

      Київ – -2…-4

      погода 21 січня
      Прогноз погоди на 21 січня від Укргідрометцентру

       

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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