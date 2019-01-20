Прогноз погоди на 21 січня: в Україні значно похолодає

Погода в Україні в понеділок, 21 січня, буде морозною. Сильні опади синоптики обіцяють на Півдні України, Сході, у районах Кропивницького, Дніпра та Полтави.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Найхолодніше буде у Сумській та Харківській областях. Температура повітря коливатиметься від -3 до -5 градусів морозу.

Найтепліше вже традиційно буде у Криму – від +6 до +8 градусів тепла.

Протягом дня 21 січня циклон посунеться у східному напрямку, тому негода втримається лише у східних областях, у Криму та Приазов`ї. У більшості областей домінуватиме суха погода,

– інформує синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.

Все ж на Півдні України, Сході, у районах Кропивницького, Дніпра, Полтави синоптики обіцяють сніг. Фаза опадів – від снігу до мокрого снігу, залежно від температури повітря.

У Києві 21 січня погода буде сухою, а найближчої ночі ймовірний сніг. Температура повітря вдень від -2 до -4 градусів морозу, вночі – -6…-8.

Прогноз погоди на понеділок, 21 січня, у містах України:

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -2...-4

Вінниця – -2...-4

Одеса – +1…+3

Миколаїв – 0…+2

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -2...-4

Чернігів – -2...-4

Суми – -3…-5

Полтава – -2...-4

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – -3...-5

Київ – -2…-4



Прогноз погоди на 21 січня від Укргідрометцентру