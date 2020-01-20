Прогноз погоды на 21 января: в Украине будет последний теплый день перед снегопадом

Погода в Украине во вторник, 21 января, все еще будет близкой к нулю градусов, а существенных осадков не предвидится. Впрочем синоптик Наталья Диденко отмечает перестройку атмосферы, которая ведет к тому, что уже в среду-четверг в Украину придут сильные осадки.

Во вторник влияние атлантического антициклона начнет постепенно ослабляться, а мощного северного циклона – наоборот усиливаться, пишет Наталья Диденко. Интересно: Как теплая зима повлияет на будущий урожай в Украине Температура воздуха 21 января будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на Востоке местами 0-2 градуса мороза, на Западе местами до +4+6 градусов. Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов. В Киеве 21-го января, маловероятно, что будут существенные осадки. Ночью температура воздуха будет опускаться до 2 градусов мороза, днем – подниматься до 2 градусов тепла. Прогноз погоды на вторник, 21 января, в городах Украины: Ужгород – +1...+3 Львов – +2...+4 Ивано-Франковск – +3...+5 Тернополь – +2...+4 Черновцы – +3...+5 Хмельницкий – +2...+4 Луцк – +3...+5 Ровно – +3...+5 Житомир – +2...+4 Винница – +2...+4 Одесса – +2...+4 Николаев – +3...+5 Херсон – +1...+3 Симферополь – +1...+3 Кропивницкий – +2...+4 Черкассы – +2...+4 Чернигов – +2...+4 Сумы – + 2... + 4 Полтава – +1...+3 Днепр – +1...+3 Запорожье – 0...+2 Донецк – 0...+2 Луганск – 0...+2 Харьков – 0...+2 Киев – +1...+3

Прогноз погоды на вторник, 21 января, от Укргидрометцентра​