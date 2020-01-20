Прогноз погоды на 21 января: в Украине будет последний теплый день перед снегопадом
Погода в Украине во вторник, 21 января, все еще будет близкой к нулю градусов, а существенных осадков не предвидится. Впрочем синоптик Наталья Диденко отмечает перестройку атмосферы, которая ведет к тому, что уже в среду-четверг в Украину придут сильные осадки.
Во вторник влияние атлантического антициклона начнет постепенно ослабляться, а мощного северного циклона – наоборот усиливаться, пишет Наталья Диденко.
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Температура воздуха 21 января будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на Востоке местами 0-2 градуса мороза, на Западе местами до +4+6 градусов.
Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов.
В Киеве 21-го января, маловероятно, что будут существенные осадки. Ночью температура воздуха будет опускаться до 2 градусов мороза, днем – подниматься до 2 градусов тепла.
Прогноз погоды на вторник, 21 января, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +2...+4
Николаев – +3...+5
Херсон – +1...+3
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 2... + 4
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на вторник, 21 января, от Укргидрометцентра