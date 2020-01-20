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      Прогноз погоды на 21 января: в Украине будет последний теплый день перед снегопадом

      62 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 21 января / vchasnoua.com

      Погода в Украине во вторник, 21 января, все еще будет близкой к нулю градусов, а существенных осадков не предвидится. Впрочем синоптик Наталья Диденко отмечает перестройку атмосферы, которая ведет к тому, что уже в среду-четверг в Украину придут сильные осадки.

      Во вторник влияние атлантического антициклона начнет постепенно ослабляться, а мощного северного циклона – наоборот усиливаться, пишет Наталья Диденко.

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      Температура воздуха 21 января будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на Востоке местами 0-2 градуса мороза, на Западе местами до +4+6 градусов.

      Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов.

      В Киеве 21-го января, маловероятно, что будут существенные осадки. Ночью температура воздуха будет опускаться до 2 градусов мороза, днем – подниматься до 2 градусов тепла.

      Прогноз погоды на вторник, 21 января, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +3...+5

      Житомир – +2...+4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +2...+4

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +1...+3

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 2... + 4

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – +1...+3

      прогноз погоди на 21 січня, Укргідрометцентр
      Прогноз погоды на вторник, 21 января, от Укргидрометцентра​

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода
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