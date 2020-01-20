Как теплая зима повлияет на будущий урожай в Украине

Есть плюсы и минусы в такой теплой погоде, которая сопровождается почти полным отсутствием осадков.

Об этом 24 каналу рассказала агрометеоролог Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

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В Украине условно пятый месяц осени. Осенью сев происходил в сухую почву, а это неблагоприятные условия. Поэтому удлинение осени благоприятно для дальнейшего состояния посевов. Они немного подросли, укоренились,

– отмечает Татьяна Адаменко.

В то же время дальнейшее отсутствие осадков, а тем более снега, по словам Адаменко, вызывает беспокойство. Идет быстрое подсыхание почвы, что может привести к выпадению растений.

Гибели или какой-то катастрофы для растений не будет. Но их состояние ухудшится из-за зимней засухи на фоне плюсовых температур. Если пройдут осадки в марте, хорошо. А в феврале – еще лучше. Нам нужны снег или дождь. Ведь кроме того и реки и озера страдают от маловодья,

– подчеркивает Адаменко.

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Для плодово-ягодных культур, замечает синоптик, высокие температуры – провокация. Идет зеленение, даже цветение. Такие явления бывают часто. Негативного влияния не имеют.

Теплые зимы, замечает специалист, случаются все чаще. С другой стороны, большие накопления плюсовых температур в первой половине зимы чаще завершаются вторжением холода во второй. Поэтому рано делать выводы.

Адаменко отмечает: такого явления давно не было. Все процессы, происходящие в периоды интенсивных изменений климата, извращены. Учитывая то, что до конца января осадков практически не ожидается.

2019 год был одним из самых сухих за весь период метеорологических наблюдений. Где-то за пятьдесят лет. Последние хорошие осадки в Украине были еще в первой половине июля 2019 года,

– говорит Адаменко.