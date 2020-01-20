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      Як тепла зима вплине на майбутній урожай в Україні

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      Нинішня зима одна з найтепліших за десятиріччя / Фото з соціальних мереж

      Є плюси і мінуси в такій теплій погоді, яка супроводжується майже відсутністю опадів.

      Про це 24 каналу розповіла агрометеоролог Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

      Цікаво: Аномальна погода в Україні: причини та наслідки найтеплішої зими десятиріччя

      В Україні умовно п’ятий місяць осені. Восени сівба відбувалася в сухий ґрунт, а це несприятливі умови. Тому подовження осені сприятливе для подальшого стану посівів. Вони трохи підросли, укорінилися,
      – зауважує Тетяна Адаменко.

      Водночас подальша відсутність опадів, а тим більше – снігу, за словами Адаменко, викликає занепокоєння. Йде швидке підсихання ґрунту, що може призвести до випадіння рослин.

      Загибелі або якоїсь катастрофи для рослин не буде. Але їхній стан погіршиться через зимову засуху на тлі позитивних температур. Якщо пройдуть опади в березні, добре. А в лютому – ще краще. Нам потрібен сніг або дощ. Бо, крім того, річки і озера потерпають від маловоддя,
      – підкреслює Адаменко.

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      Для плодово-ягідних культур, зауважує синоптик, високі температури – провокація. Йде позеленіння, навіть цвітіння. Такі явища бувають часто. Негативного впливу не мають.

      Теплі зими, зауважує фахівець, трапляються все частіше. З іншого боку, великі накопичення позитивних температур у першій половині зими частіше завершуються вторгненням холоду в другій. Тому рано робити висновки.

      Адаменко зазначає: такого явища давно не було. Всі процеси, що відбуваються в інтенсивні зміни клімату, збочені. Зважаючи на те, що до кінця січня опадів практично не очікується.

      2019 рік був одним із найсухіших за весь період метеорологічних спостережень. Десь за п’ятдесят років. Останні гарні опади в Україні були ще в першій половині липня 2019 року,
      – говорить Адаменко.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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