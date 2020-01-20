Прогноз погоди на 21 січня: в Україні буде останній теплий день перед снігопадом

Погода в Україні у вівторок, 21 січня, усе ще буде близькою до нуля градусів, а суттєвих опадів не передбачається. Втім синоптик Наталка Діденко відзначає перебудову атмосфери, яка веде до того, що вже у середу-четвер в Україну прийдуть сильні опади.

У вівторок вплив атлантичного антициклону почне поступово послаблюватися, а потужного північного циклону – навпаки посилюватися, пише Наталка Діденко.

Цікаво: Як тепла зима вплине на майбутній урожай в Україні

Температура повітря 21 січня коливатиметься у межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями 0-2 градуси морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів.

Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.

У Києві 21-го січня малоймовірно, що будуть істотні опади. Вночі температура повітря опускатиметься до 2 градусів морозу, вдень – підійматиметься до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди на вівторок, 21 січня, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +1…+3

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на вівторок, 21 січня, від Укргідрометцентру