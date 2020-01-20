Прогноз погоди на 21 січня: в Україні буде останній теплий день перед снігопадом
Погода в Україні у вівторок, 21 січня, усе ще буде близькою до нуля градусів, а суттєвих опадів не передбачається. Втім синоптик Наталка Діденко відзначає перебудову атмосфери, яка веде до того, що вже у середу-четвер в Україну прийдуть сильні опади.
У вівторок вплив атлантичного антициклону почне поступово послаблюватися, а потужного північного циклону – навпаки посилюватися, пише Наталка Діденко.
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Температура повітря 21 січня коливатиметься у межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями 0-2 градуси морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів.
Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.
У Києві 21-го січня малоймовірно, що будуть істотні опади. Вночі температура повітря опускатиметься до 2 градусів морозу, вдень – підійматиметься до 2 градусів тепла.
Прогноз погоди на вівторок, 21 січня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +3…+5
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +1…+3
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +1...+3
Прогноз погоди на вівторок, 21 січня, від Укргідрометцентру