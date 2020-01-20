18:49
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Прогноз погоди на 21 січня: в Україні буде останній теплий день перед снігопадом

      845 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 21 січня / vchasnoua.com

      Погода в Україні у вівторок, 21 січня, усе ще буде близькою до нуля градусів, а суттєвих опадів не передбачається. Втім синоптик Наталка Діденко відзначає перебудову атмосфери, яка веде до того, що вже у середу-четвер в Україну прийдуть сильні опади.

      У вівторок вплив атлантичного антициклону почне поступово послаблюватися, а потужного північного циклону – навпаки посилюватися, пише Наталка Діденко.

      Цікаво: Як тепла зима вплине на майбутній урожай в Україні

      Температура повітря 21 січня коливатиметься у межах 0-4 градусів тепла, на Сході місцями 0-2 градуси морозу, на Заході подекуди до +4+6 градусів.
      Найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, в Карпатах та горах Криму -4-8 градусів.

      У Києві 21-го січня малоймовірно, що будуть істотні опади. Вночі  температура повітря опускатиметься до 2 градусів морозу, вдень – підійматиметься до 2 градусів тепла.

      Прогноз погоди на вівторок, 21 січня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – +1...+3

      прогноз погоди на 21 січня, Укргідрометцентр
      Прогноз погоди на вівторок, 21 січня, від Укргідрометцентру

      Великий піст 2020: історія та правила дотримання
      сьогодні
      20887
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:17 Тарифи на воду для населення у 2020 році: скільки платитимуть українці
      Юлія Поскробок 7821
      сьогодні , 17:00 Нечего отстаивать. О Конституции России, которая привела узурпатора
      Запретное мнение 191
      сьогодні , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      392
      сьогодні , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      327
      сьогодні , 15:30 ВРП продовжує покривати одіозних суддів: обурливі факти
      Роман Маселко 482
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук